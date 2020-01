TATT AV FLYET: Passasjerene på flyet fra Trondheim til Rørvik har gått av flyet i påvente av nye beskjeder. Foto: Stig Tangen

Flystoppen i Midt- og Nord-Norge er over

Ingen fly har de siste timene fått ta av fra flyplasser nord for Røros. Men nå er problemet løst.

Systemet som holder styr på flyene, har vært nede siden 11.30-tiden. Avinor bekrefter klokken 13.32 overfor VG at flyproblemene er løst.

De påpeker at det er og vil bli forsinkelser.







Dette skjedde

– Fly som er i luften får lande, men ingen fly får ta av nord for Røros, var beskjeden fra kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor da problemene oppsto.

– VG får tips fra flere lesere som på sine flyplasser har fått beskjed om at radaren for hele Nord-Norge er nede?

– Det er det tekniske systemet som flygelederne bruker for å kontrollere luftrommet i Nord-Norge. Det er ikke helt riktig at det bare er en radar, påpekte Løksa i avinor.

GARDERMOEN: Flyene som skal til Nord-Norge står på Gardermoen. Foto: Sofie Fraser/VG

– Hvordan fungerer dette systemet?

– Det er et system som man bruker til å ha oversikt over fly og si hvor de kan fly. Det er et stort og omfattende system, sa Løksa i Avinor.

– Mistenker dere noen innblanding utenfra?

– Nei, det er overhodet ikke noen mistanker om det, var det klare svaret fra Avinor.

Kanselleringer og forsinkelser

Problemene påvirket flytrafikken i hele Nord-Norge, men kan også ha ringvirkninger for trafikken på andre flyplasser.

Norwegian sier kunder som har fått flyene sine kansellert, vil få bli med andre fly.

– Det fører til enkelte kanselleringer og forsinkelser. Og så håper vi at det vil løse seg raskt. Der hvor det er kansellert, booker vi om passasjerer på senere avganger, og så gjør vi alt vi kan for at det skal påvirke passasjerene våre så lite som mulig, sier senior kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian til VG.

FULL STANS: Slik så flytrafikken ut over Norge klokken 12.15. Det var fortsatt noen fly som fløy over Nord-Norge. De får lov til å lande, men ingen fly får ta av. Foto: Flightradar24

Ambulansefly i nord

VGs samarbeidsavis Altaposten påpekte at også ambulanseflyene ble rammet. Men Avinor understreket at de kunne håndtere akutte situasjoner med luftambulansene hvis de oppsto.

– Akutte situasjoner har man kapasitet til å håndtere, understreket kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor til VG.

FLYENE STÅR: Passasjerene er nå tatt ut av flyet på Værnes i påvente av ny beskjed. Foto: Stig Tangen

Publisert: 29.01.20 kl. 11:49 Oppdatert: 29.01.20 kl. 13:44

