Høie ut mot Støre-krav: – Veldig overraskende

Helseminister Bent Høie er svært overrasket over at Jonas Gahr Støre (Ap) vil vite mer om helsetilstanden til IS-kvinnens fem år gamle sønn.

– At Støre som selv har vært helseminister, ber regjeringen offentliggjøre sensitiv pasientinformasjon, er veldig overraskende, sier Høyre-statsråden.

Det var i «Debatten» på NRK at Arbeiderparti-lederen utfordret Jan Tore Sanner fra Høyre til å gi svar på realitetene i saken og kritiserte ham for å bruke begrepet «antatt syk» om femåringen.

– Nå er dette barnet på norsk jord, og dette er et spørsmål i samfunnsdebatten som vi bør få svar på, fremholdt Gahr Støre overfor NRK.

Kunnskaps- og integreringsminister Sanner mente det var å gå over streken.

– Vi må også ivareta dette barnets personvern. Det er lovpålagt taushetsplikt i sånne saker, uttalte Jan Tore Sanner.

– Forstår at folk lurer

At femåringen skal være alvorlig syk, var nettopp grunnen til at regjeringens flertall besluttet å hente ham, moren og søsteren hjem fra al-Hol-leiren i Syria før helgen.

– Jeg forstår veldig godt at folk flest lurer på helsetilstanden. Men Støre vet veldig godt at det kan hverken regjeringen eller helsepersonell si noe om, sier Høie.

Han understreker at slike opplysninger bare kan bli offentlige dersom foreldre eller de som har omsorg for barnet samtykker.

«Trolig cystisk fibrose»

En lege i Syria skal i 2017 ifølge NRK ha skrevet at gutten «trolig har cystisk fibrose», fordi han som fireåring veide mindre enn en ettåring og slet med pusteproblemer.

Professor Johan K. Stanghelle ved Sunnaas sykehus er en ledende ekspert på sykdommen og kom i oktober med en tilleggsrapport til sin sakkyndig-erklæring om gutten.

Der konkluderer han med at dersom fireåringen har diagnosen cystisk fibrose, så er det dårlige muligheter for diagnostisering og eventuell behandling i Syria og nabolandene.

– At Støre tar så lite alvorlig på slike spørsmål og bruker dem i en politisk diskusjon overrasker meg veldig, sier helseministeren.

– Vil gutten alltid være «antatt syk» når dere omtaler ham?

– Den beste informasjon regjeringen hadde tilgjengelig da vi besluttet å bringe familien hjem, var at gutten var antatt syk. Derfor har vi konsekvent brukt det begrepet, sier Høie.

Barna på tre og fem år er innlagt på Ullevål universitetssykehus. Den 29 år gamle kvinnen som er siktet for å ha vært med i terrororganisasjonen IS, er varetektsfengslet.

Moren er foreløpig sammen med barna på sykehuset, under politivakt.

SØSKEN: De to barna på et bilde fra leiren al-Hol i Syria. Foto: PRIVAT

– Mange nok vet hvem han er

Støre uttalte under «Debatten» at regjeringen må kunne bekrefte at det er snakk om alvorlig sykdom, uten å gå i detaljer, så lenge guttens identitet ikke er allment kjent.

– Mange nok vet hvem han er, til at det blir identifiserbar pasientinformasjon, sier helseministeren.

Støre presiserer at Ap ikke motsetter seg at den siktede IS-siktede kvinnen ble sendt hjem, med forutsetning at det var den eneste måten å få gutten til Norge.

Publisert: 20.01.20 kl. 22:49 Oppdatert: 20.01.20 kl. 23:04

