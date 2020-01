SUNNMØRE FRP: Frank Sve (nummer to fra venstre) er leder i Møre og Romsdal Frp, som har hele tre medlemmer av fylkespartiet i regjeringen, nemlig samferdselsminister Jon Georg Dale, olje- og energiminister Sylvi Listhaug og fiskeriminister Harald Tom Nesvik (fra venstre). Foto: Mats Rønning / NTB scanpix

Frp-fylkesleder: - Hvis Erna vil velte regjeringen, er dette måten

Flere av Fremskrittspartiets fylkesledere råder partileder Siv Jensen til å forlate regjeringen etter beslutningen om hjem-henting av IS-kvinnen og hennes to barn.

Oppdatert nå nettopp

Da det tirsdag ettermiddag ble kjent at regjeringen er i ferd med å hente hjem den 29 år gamle norsk-pakistanske kvinnen som har sluttet seg til IS - og hennes to barn, kokte det blant Frp-folk landet rundt.

Hittil har partileder Siv Jensen fremstått som en svært tydelig talskvinne for at det er helt uaktuelt å hente kvinnen hjem.

Frustrert Frp-Frank

Fylkesleder Frank Sve i et av Fremskrittspartiets viktigste fylker, Møre og Romsdal, er skuffet og sterkt forundret.

– Hvis Erna kan gi blaffen i sin regjeringspartner Frp i en prinsippsak som dette, hvilken sak er det hun ikke kan gjøre det på? Det er dette våre velgere er mest forbauset over. Har statsministeren lyst til å velte regjeringen, er dette måten å gjøre det på, sier fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal Frp til VG.

LEDET BOMPENGEOPPRØRET: Også under før-valgkampens opphetede diskusjon om bompenger, mer enn antydet Frank Sve at Frp burde forlate regjeringen uten større gjennomslag om bompenger. Nå er flere fylkesledere åpne for at partiet bør gå ut av regjering på hjemhenting-saken. Foto: Krister Sørbø, VG

Han er i motsetning til andre fylkesledere ikke klar for å råde partiledelsen til å gå ut av regjeringen.

– Jeg vil nå avvente hva vår egen partiledelse gjør i denne saken før jeg sier noe mer om hva jeg mener. Jeg støtter at vi tok dissens i regjering, men er veldig overrasket over at de tre andre regjeringspartiene har presset i gjennom en sak der terroristen står igjen som en vinner. Det er nesten ufattelig.

– De tre regjeringspartiene tar mest hensyn til barnas beste ved å hente dem ut av den fryktede Al-Hol-leiren?

– Når moren nekter å gi fra barn, og holder dette som et skjold foran seg, da er det hun som står igjen som vinneren i denne saken, svarer Sve.

FYLKESLEDER: Dagfinn Henrik Olsen er leder i Nordland Fremskrittsparti. Han krever nå landsstyremøte og vil at Frp forlater regjeringen. Foto: Fremskrittspartiet

– Nok er nok

Fylkesleder Dagfinn Henrik Olsen i Nordland Frp er krystallklar på at partiet nå må ut av regjering som følge av beslutningen i regjering om hjemhenting.

– Som vi sier på sjøen: Nå har skipsklokka ringt. Det er på tide å si ifra om at nok er nok, og at Frp ikke finner seg i mer overkjøring fra de andre regjeringspartiene. Ja, vi bør forlate regjeringen på grunn av denne saken, sier Olsen til VG.

Han mener Siv Jensen og de andre regjeringsmedlemmene fra Frp er falt i ryggen av Høyre, KrF og Venstres regjeringskolleger i hjemhenting-saken - ettersom det helt inntil nylig har virket helt uaktuelt å hente barna hjem sammen med moren.

– Nok er nok. Hva blir det neste? Nå tillater vi at moren får bruke sine barn som brekkstang, og hun fremstår som vinner. Det kan vi ikke leve med som regjeringsparti, sier Olsen som forventer at partiledelsen kaller inn til ekstraordinært landsstyremøte så snart som mulig.

– Overkjørt

– Er Frps lave oppslutning for tiden også en årsak til at du mener partiet bør ut av regjering?

– Oppslutning går opp og ned. Vi har slitt de siste månedene, og vi merker at medlemmene føler en stigende frustrasjon lokalt, sier Olsen.

Leder Johan Aas i Innlandet Frp (tidligere Oppland og Hedmark) er like oppgitt som Olsen.

– Vi er overkjørt av de andre regjeringspartiene. Det skal vi ikke finne oss i. Enten må vi ha solid betalt for «tort og svie» i form av gjennomslag i andre viktige saker for Frp, eller så må vi forlate regjeringen, sier han til VG.

Aas mener i likhet med Olsen i Nordland Frp at det må kalles inn til ekstraordinært landsmøte som neste skritt.

– Regjeringen gir etter

– Vår linje har hele tiden vært at barna til denne kvinnen som har vært en del av terrorist-organisasjonen IS - skal vi hjelpe, men uten at moren skal hentes hjem. Nå gir regjeringen i stedet etter for morens krav om å få komme hjem sammen med barna, beklager Johan Aas.

– Tåler Frp et slikt nederlag i regjeringen - rent oppslutningsmessig?

– Mange av våre velgere føler at «mikropartiene» Venstre og KrF overkjører oss i regjering. De opplever at Frp ikke får gjennomslag i en sak som er svært viktig for partiet. Det er ikke akseptabelt, avslutter Johan Aas.

I tillegg til Aas og Olsen, er også leder i Troms og Finnmark Frp, Odd Eilert Persen klar på at Frp må ut av regjering.

– Frp må ut av regjering. Det vi holder på med er en katastrofe. Er direkte flaut av partiet og ledelsen, skriver Persen i en tekstmelding til TV2.

Publisert: 15.01.20 kl. 11:18 Oppdatert: 15.01.20 kl. 11:29

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser