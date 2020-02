Norske turister påkjørt av sportsbil i Florida - føreren stakk av

To norske turister ble påkjørt en av en sportsbil i Florida. Begge ligger hardt skadet på sykehus i Fort Lauderdale, ifølge lokale medier.

Bilføreren stakk av fra stedet. Han er nå etterlyst av politiet, som etterforsker hendelsen i 4-tiden torsdag morgen amerikansk tid, skriver avisen SunSentinel.

Et overvåkingskamera ved en restaurant i nærheten fanget det brutale sammenstøtet ved stranden i Fort Lauderdale.

Videoen viser at de to, en mann og en kvinne, nærmest snubler ut i veibanen, før de blir overkjørt. Flere venner av de to skal ha vært vitner til hendelsen.

Sjåføren stoppet ikke for å se om noen ble skadet eller trengte hjelp, opplyser politiet.

Kjøretøyet er beskrevet som en to-dørs rød Porsche, melder tv-stasjonen NBC.

De skadde nordmennene ble ifølge amerikanske medier fraktet til et sykehus i Fort Lauderdale med alvorlige skader etter påkjørselen.

Ifølge en lokal radiostasjon hadde mannen som ble påkjørt «dekkmerker» på ryggen.

Å stikke av fra en ulykke der noen har kommet til skade kan straffes med fengsel i inntil fem år i Florida.

Publisert: 08.02.20 kl. 22:15

