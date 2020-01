Voldsepisoden skjedde ved Holmlia skole i Oslo. Foto: Arkivfoto: Berit Roald / NTB scanpix

20-åring dømt for vold mot 16-åring som senere døde

En 20-årig mann er i Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år for grov kroppsskade mot en 16-åring ved Holmlia skole i Oslo. 16-åringene døde senere.

NTB

Nå nettopp

20-åringen er ikke dømt for vold med døden til følge, men for grov kroppskrenkelse og for ikke å ha tilkalt nødvendig helsehjelp.

Dommen er i tråd med påstanden fra aktor, politiadvokat Børge Enoksen, melder TV 2.

Hendelsen skjedde ved Holmlia skole 26. juni i fjor. 16-årige Mohammed Altai fikk forstyrrelser i hjerterytmen. Han døde på Ullevål sykehus en snau måned senere.

«I skjerpende retning legger retten vekt på at tiltalte ga ordre til de omkringstående guttene om ikke å ringe etter ambulanse, samt at han instruerte dem om å gi uriktige opplysninger til ambulansepersonalet og på sykehuset. Dette gjorde han for å redde seg selv, til tross for at han så at Altai var i en alvorlig hjelpetrengende situasjon. Imidlertid kan retten ikke legge til grunn at tiltalte burde innsett hvor katastrofal situasjonen faktisk var (hjertestans)», skriver dommer Kim Heger.

Bakgrunnen for hendelsen var at avdøde hadde et nært forhold til 20-åringens søster.

Publisert: 24.01.20 kl. 11:10

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser