HENTES HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell. Foto: Privat

Frp-topper: Fikk beskjed om hjemhenting av IS-kvinne gjennom mediene

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi fikk vite om at IS-kvinnen skulle hentes hjem sammen med sine barn først da han leste det i mediene, sier han.

Også andre Frp-topper i den utvidede utenrikskomiteen på Stortinget sier at de ble overrasket da nyheten sprakk.

Regjeringens prosess med å hente hjem barna til den norske IS-kvinnen fra Syria har vært holdt strengt hemmelig siden starten av høsten i fjor. Både Limi, Per-Willy Amundsen og Christian Tybring-Gjedde sier de ikke visste at Høyre, KrF og Venstre i regjeringen hadde gått sammen om at de to barna skulle hentes ut sammen med mor.

– At UD nå hentet hjem mor og barn, fikk jeg vite via Aftenposten, skriver Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi i en SMS til VG.

– Ikke formidlet til oss

Da nyheten om at regjeringen henter hjem en IS-kvinne og hennes to barn sprakk, var Frp-toppene fra den utvidede utenrikskomiteen, inkludert Limi, på reise i Nord-Norge.

Nyheten kom like overraskende på komitémedlem Per-Willy Amundsen, som også var med på turen. Amundsen sier at saken om barn av IS-krigere selvsagt har vært diskutert flere steder, på ulike nivåer.

– Men det er ikke formidlet på noe som helst tidspunkt til oss, hverken i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen eller ellers, at dette var bestemt, sier han om hjemhentingen av IS-moren sammen med barna.

– Selv i lys av kravlisten som skal leveres til Erna, hva mener du Frp nå bør gjøre, fortsette i- eller forlate regjeringen?

– Jeg skal gi mine råd internt. Men hvis jeg skal følge rådene fra mine velgere i Troms og Finnmark, så er det ikke tvil om at de mener Fremskrittspartiet bør forlate regjeringen. Det er et standpunkt jeg har tenkt å målbære, svarer Amundsen som selv satt i Solberg-regjeringen som justisminister fra 20. desember 2016 til 17. januar 2018.

Også Frps erfarne stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos er for at Frp går ut av regjering uavhengig av et eventuelt gjennomslag. På spørsmål fra VG om Frp bør ut av regjering uavhengig av denne kravlista, svarer Kjos på SMS torsdag kveld: – Ja.

Tatt i hemmelighet

Arbeidet med hjemhentingen begynte allerede i fjor høst, på et tidspunkt da regjeringen fortsatt sa utad at det ikke var aktuelt å hente voksne IS-kvinner hjem.

VG har lenge vært kjent med at det er blitt jobbet med den strengt hemmeligholdte operasjonen om å hente dem ut, og har av hensyn til sikkerheten ventet med å omtale arbeidet. Da VG tirsdag publiserte nyheten, var de tre ute av Syria.

– Vi begynte arbeidet tidlig i oktober. Da orienterte jeg den utvidede forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget, har Eriksen Søreide tidligere sagt til VG.

Men selv om komiteen skal ha blitt orientert om arbeidet med å hente barna ut, kjente altså ingen av Frps medlemmer i komiteen til selve beslutningen om at IS-kvinnen skulle hentes hjem sammen med dem - før etter at de allerede var på vei mot Norge.

– Alt som skjer i utvidet (utenrikskomité red. anmerkn.) er konfidensielt, men jeg kan bekrefte at temaet var på dagsorden i fjor høst. Videre har jeg vært orientert om diskusjonen i regjeringen, sier Limi, som altså er parlamentarisk leder i Frp.

Christian Tybring-Gjedde, som også sitter i komiteen, har også sagt til Aftenposten at nyheten kom som en overraskelse.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen skriver følgende i en epost til VG:

– Som jeg viste til i innledningen jeg holdt på pressekonferansen tirsdag, ble Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomite også orientert om arbeidet med en mulig hjemhenting. Det skjedde i begynnelsen av oktober. Av hensyn til sikkerheten for familien og de som deltar i dette arbeidet, har vi ikke kunnet dele detaljer om når og hvordan hjemhentingen skulle gjennomføres, noe jeg også opplyste om i møtet.

– Lå i kortene

Une Bastholm (MDG) sitter også i den utvidede utenrikskomiteen. Hun ble ikke overrasket over at IS-kvinnen ble med barna hjem til Norge.

- Utenriksministeren har vært tydelig på at norske myndigheter ikke kan skille mor og barn i utlandet. Kvinnen har selv gitt uttrykk for at hun ikke ville sende barna fra seg.

– Men var det tydelig i oktober at løsningen var at mor skulle følge med til Norge?

– Det alternativet har ligget i kortene hele tiden. At det ble ikke sagt så tydelig og at ingenting ble lovet, var begrunnet med hensynet til mors sikkerhet, sier Bastholm.

– Jeg har vanskelig for å tro at Frp har fått mindre informasjon enn oss i opposisjon.

Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap) skriver i en SMS at «etter min mening har utenriksministeren informert alle partiene grundig om UDs arbeid med denne saken».

– Prosessen har vært kjent

I likhet med flere Frp-topper ble leder i KrFs stortingsgruppe Hans Fredrik Grøvan gjort kjent med planene om uthenting av den norskpakistanske IS-kvinnen allerede i oktober 2019.

– Det har vært helt ukjent for meg helt til onsdag i denne uken at Fremskrittspartiets ledelse truer med å forlate regjeringen. Prosessen har vært kjent siden i oktober - også at en hjemhenting inkluderte barnas mor. Jeg kjenner ikke til at uthentingen er satt i forbindelse med en fratreden fra Frp, sier Grøvan til VG.

Frp-leder Siv Jensen sa på Politisk kvarter i NRK torsdag morgen at hun en stund har visst om beslutningen fra de tre andre regjeringspartiene om uthenting av IS-moren og barna en stund.

Men av hensyn til blant annet sikkerhet for norsk personell har hun ikke gått ut offentlig om prosessen tidligere.

På spørsmål om hun hadde truet med å gå ut av regjering i denne prosessen, svarte Jensen:

- Nå gir jeg klart og tydelig uttrykk for det, for nå er saken kjent offentlig.

Stortingsrepresentantene Audun Lysbakken (SV), Marit Arnstad (Sp), Jette Christensen (Ap) og Ingjerd Schou (H) sitter alle i den utvidede forsvars- og utenrikskmoiteen. De avslår å kommentere saken overfor VG.

Publisert: 16.01.20 kl. 22:43

