Mål om trønder-fred kan utfordre Giske-seier

Krefter i Trøndelag Ap ønsker å fremme motkandidat hvis Trond Giske stiller som kandidat til ledervervet i Trøndelag Ap. Det kan stikke kjepper i hjulene for Giske.

Lederen i valgkomiteen i Trøndelag Ap, Arild Grande, sier at det er viktig å finne en samlende kandidat til å ta over etter Per Olav Skurdal Hopsø, som fredag ga beskjed om at han går av som fylkesleder.

– Det er et mål å få til en samlende løsning i valgkomiteen, sier Grande til VG lørdag.

Mye tyder på at det kan bli vanskelig.

– Jeg er vel der at det er for tidlig for Giske, at han ikke bør innvelges. Dersom Giske blir foreslått som leder, føler jeg meg bra sikker på at det kommer et benkeforslag, sier Vigdis Linmo, leder i Grong Ap til Trønderavisa.

Hun mener Giske fortsatt har et for «frynsete rykte».

– Det har vært for mye skriverier, og det har skjedd for mye rundt ham. Han må bruke litt tid ennå på å jobbe opp det frynsete ryktet sitt, sier Linmo.

Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018. Partiet konkluderte med at han hadde brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering.

Adresseavisen har kartlagt hva medlemmene i valgkomiteen i Trøndelag Ap mener. Ingen av dem ønsker å uttale seg nå, midt i prosessen, men avisen har gått tilbake og sett på hva de har sagt før.

Minst fire har gitt støtte til Giske, mens to har uttrykt seg kritisk: Det fremstår som vanskelig jobb for Grande å få til enighet, hvis Trond Giske stiller.

– Pressetreff mandag

Grande sier de vil bruke tid på prosessen fremover.

– Mandag setter valgkomiteen seg ned og går gjennom hvem som har sagt ja og nei til å fortsette i ledelsen og hvem lokallagene har spilt inn, sier han.

– Vi skal så planlegge den videre prosessen og planlegger et pressetreff mandag klokken 1700, sier valgkomitelederen i Norges største Ap-fylkeslag.

Namsos-ordfører Arnhild Holstad er en av dem som ikke ønsker Giske inn som leder i Trøndelag Ap.

– Jeg har uttrykt hva jeg mener og har ikke endret oppfatning, sier Holstad til VG.

Hun har tidligere gjort det klart overfor Adresseavisen at hun ikke vil bli med i styret eller som vara til styret dersom Giske blir styreleder.

– Jeg har sendt mail til valgkomiteen og har ikke behov for å utdype nå, sier Holstad.

Giske har trolig flertall

Giske trekkes frem som en viktig politiker for Trøndelag i tiden som kommer.

– Giske er en av Norges dyktigste politikere og kommer til også til å være viktig for Trøndelag. Det har han vært, og det kommer han til å være fremover, sa Aps fylkesordfører Tore Sandvik nylig til Nettavisen.

Han ønsker i dag ikke å si noe om saken.

Fordi ingen i dag kan peke på noen motkandidater som kan danke ham ut. Samtidig er signalene at de sammenslåtte fylkeslaget nå trenger ro, ikke en ny opprivende strid som kan splitte.

Årsmøtet i Trøndelag Ap holdes fra 20. til 22. mars. Valgkomiteens innstilling skal være klar 16. mars.

Trond Giske ønsker ikke å kommentere saken.

