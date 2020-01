Laila Anita Bertheussen. Foto: PRIVAT

Bertheussen tiltalt for trusler mot Wara

Det nasjonale statsadvokatembete har tiltalt Laila Anita Bertheussen for trusler mot sin samboer Tor Mikkel Wara.

Bertheussen er blant annet tiltalt for straffelovens §115 som omhandler trusler mot et medlem av regjeringen. I tiltalen er det videre spesifisert syv hendelser som påtalemyndigheten mener hun står bak.

I tillegg til truslene mot Wara, så er Bertheussen også siktet for et truende brev som ble lagt i postkassen til Christian og Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

I mars i fjor gikk Tor Mikkel Wara av som justisminister etter at samboeren Bertheussen ble mistenkt for hærverk og trusler rettet mot parets felles hjem i Oslo.

Da var hun allerede siktet for å ha diktet opp en straffbar handling.

Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, opplyste til VG tidligere i dag at klienten er på sykehus.

I et to dager gammelt Facebook-innlegg beskriver Bertheussen saken som et mareritt. Hun skriver også at PST skulle beskytte dem etter truslene og hærverket, men mislyktes. Nå håper hun at PST mislykkes med saken mot henne.

Saken har bakgrunn i flere trusler som samboerparet mottok i perioden 2018 til mars 2019.

6. desember i fjor tegnet noen et hakekors og skrev «rasist» på familiens hus og bil.

17. januar var det brann i en søppelkasse på utsiden av huset.

11. februar fant politiet et tøystykke med flasker bundet fast på bilen. Det var spor av brennbar væske i flaskene.

2. mars ble det funnet et truende brev i postkassen.

10. mars sto bilen til familien i brann.

