Laila Anita Bertheussen. Foto: PRIVAT

Bertheussen tiltalt for trusler mot Tor Mikkel Wara

Det nasjonale statsadvokatembetet har tiltalt Laila Anita Bertheussen for trusler mot sin samboer, og tidligere justisminister, Tor Mikkel Wara.

I tillegg til truslene mot Wara, så er Bertheussen også siktet for et truende brev som ble lagt i postkassen til Christian og Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

«I straffesaken mot Laila Anita Bertheussen har riksadvokaten beordret tiltale for overtredelse av straffelovens paragraf 115, for ved bruk av trusler og rettsstridig adferd å ha voldt fare for at justisminister Tor Mikkel Wara, samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde ble hindret eller påvirket i sin virksomhet», skriver Det nasjonale statsadvokatembedet i en pressemelding.

I tiltalen er det spesifisert en rekke trusler som påtalemyndigheten mener Bertheussen står bak.

6. desember 2018 tegnet hun, ifølge tiltalen, et hakekors og skrev «rasisit» på familiens hus og bil.

Påtalemyndigheten mener hun, kort tid før 17. januar, skrev et truende brev til seg selv og samboeren Wara.

17. januar startet hun, ifølge tiltalen, også brann i en søppelkasse på utsiden av huset.

Ifølge tiltalen lagde hun 29. januar et nytt truende brev som hun sendte i posten til seg selv og Wara. Brevet var påført en brennemerke.

11. februar mener påtalemyndigheten at hun festet lange tøyremser med flere plastflasker inneholdende bensin bak på bilen.

2. mars la hun, ifølge tiltalen, et truende brev i deres egen postkasse.

10. mars mener påtalemyndigheten at hun startet brann i bagasjerommet på familiens bil.

29. januar i fjor sendte hun et truende brev til stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, ifølge tiltalen.

Les selv: Her er finner du hele tiltalen

HÆRVERK: I desember 2018 ble det malt grafitti på boligen til Tor Mikkel Wara og Laila Anita Bertheussen. Foto: Krister Sørbø

Nekter straffeskyld

Bertheussen har hele tiden avvist at hun står bak angrepene og truslene. Hun nekter straffeskyld etter tiltalen.

– Hun nekter skyld fullt ut, skriver advokat John Christian Elden i en SMS til VG.

Ingvild Smines Tybring-Gjedde sier til VG at hun ikke vil kommentere at Bertheussen er tiltalt for trusler mot henne og ektemannen.

I mars i fjor gikk Tor Mikkel Wara (Frp) av som justisminister etter at samboeren Bertheussen ble mistenkt for hærverk og trusler rettet mot parets felles hjem i Oslo.

Rune Alstadsæter, statssekretær på Statsministerens kontor, skriver i en SMS til VG at statsminister Erna Solberg ikke kommenterer en pågående straffesak.

VG har også vært i kontakt med Frp-leder Siv Jensen, som heller ikke ønsker å kommentere saken.

Påvirket politisk arbeid

Påtalemyndigheten mener at Bertheussen har hindret ekteparet Tybring-Gjedde og sin samboer i å utføre sitt arbeid som politikere.

«Truslene var egnet til å påvirke Tor Mikkel Waras arbeid som justisminister, blant annet i spørsmål om politikkutforming og -gjennomføring. Truslene var videre egnet til å innvirke på hans arbeid som justisminister i form av begrensninger i hans frie bevegelighet og tilgjengelighet», heter det i tiltalen.

Publisert: 23.01.20 kl. 12:32 Oppdatert: 23.01.20 kl. 13:37

