PÅGREPET I MAROKKO: Om høsten 2018 ble den tiltalte gjenglederen (29) pågrepet av politiet i Marokko og senere utlevert til Norge. Foto: PRIVAT

Gjengleder tiltalt: Vil vise video av drapsforsøket

OSLO TINGRETT (VG) Da den tidligere lederskikkelsen (36) i Furuset Bad Boys ble skutt utenfor sitt eget hjem i 2012, filmet et vitne hendelsen frem til siste skudd ble avfyrt.

Den aktuelle videoen er på over to minutter og vil bli avspilt i Oslo tingrett som et sentralt bevis i straffesaken mot den tiltalte lederen (29) av Young Bloods og et medlem av den kriminelle gjengen.

– Denne saken gjelder forsøk på overlagt drap, sier statsadvokat Kirsti Guttormsen i sitt innledningsforedrag.







Natt til 18. mai 2012 rykket politiet ut etter flere meldinger fra beboere på Furuset om at det var avfyrt skudd, at en person var skutt og at gjerningspersonene hadde løpt fra stedet.

– Gjerningspersonene var maskert. Vi vet ikke hvem som var der eller hvem som skjøt, sier Guttormsen.

Bakgrunn: Drapsforsøket politiet la bort

– Tiltalte visste hva som skulle skje

Påtalemyndigheten er tydelig på at de ikke kan føre bevis for at den tiltalte gjenglederen var fysisk til stede under drapsforsøket eller at han skjøt.

– Vi kan heller ikke utelukke det, men det er derfor han er tiltalt for medvirkning til drapsforsøk. Vårt fokus er på medvirkning, sier hun.

Statsadvokaten er tydelig på at hendelsen som skjedde på Furuset i 2012 ikke var for å skyte for å skremme eller et angrep hvor fornærmede kun skulle utsettes for vold.

– Det var overveid av begge de tiltalte. N.N. (gjenglederen) var helt sentral. Han visste hva som skulle skje, sier Guttormsen.

– Jaktet på fornærmede

Påtalemyndigheten mener den fornærmede 36-åringen ble jaktet på i dagene forut for drapsforsøket «for å tas av dage» – og viser spesielt til disse to episodene:

1. To dager før skyteepisoden skal en venninne av offeret ha blitt oppsøkt av to menn i Oslo sentrum. Hun fikk beskjed om å videreformidle en beskjed:

«Holmlia leter etter ham, si Holmliagjengen», har hun forklart i avhør.

2. Dagen før drapsforsøket kom 2–3 biler til offerets arbeidsplass i Gamlebyen. Offeret var ikke på jobb. Seks personer ble fanget opp på et overvåkningskamera. Ifølge politiet, var de seks personene kjernen i Young Bloods.

– N.N. (gjenglederen) har forkalrt at det som skulle skje var langt mindre alvorlig enn hva som ble tilfelle, opplyser statsadvokaten for retten.

OFFERET: I 2007 pekte politiet ut skuddofferet som leder av den kriminelle gjengen Furuset Bad Boys. Foto: POLITIET

Kriminelt miljø

Drøyt syv måneder etter skyteepisoden på Furuset, satt den tiltalte Young Bloods-lederen og fornærmede seg ned vet et bord på Peppes pizza ved Solli plass i Oslo. Til stede var også flere andre personer fra de to rivaliserende gjengene.

I de kriminelle mijløene omtales møtet som et «fredsmøte» eller «oppvaskmøte» etter eisoden. I all hemmelighet tok flere av møtedeltakerne opp møte på video.

Denne videoen vil også bli avspilt i straffesaken i Oslo tingrett, opplyser statsadvokaten.

– Tiltalte (gjenglederen) hadde en helt sentral posisjon i et kriminelt miljø. Den andre tiltalte er knyttet til samme miljø. Dette miljøet har hatt ulike navn opp gjennomårene: Homlia-gutta, Holmlia-gjengen og Young Bloods, sier statsadvokaten.

Bakgrunn: Young Bloods: Gjengen ingen klarte å stoppe

Selv har 29-åringen avvist at det eksisterer en gjeng å Holmlia, men en vennegjeng.

– Han bestrider ikke at han er en respektert frointfigur i en del sammenhenger for miljøet, men han er ingen leder som gir ordre og bestemmer, sier 29-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien.

Advokat refser politiet

Påtalemyndigheten mener at den medtiltalte 32-åringen var til stede under drapsforsøket, blant annet på bakgrunn av telefonanalyser og hvem han var sammen og foretok seg kort tid forut for hendelsen i mai 2012.

Ifølge politiet, ble 32-åringen pågrepet vel ett døgn etter skyteepisoden, mens den tiltalte gjenglederen til Danmark og oppholdt seg der i et par måneder.

FORSVARER: Advokat Øystein Storrvik representerer den tiltalte 32-åringen. Foto: Frode Hansen

Den alvorlige straffesaken lå nærmest brakk på politihuset i Oslo i perioden 2013–2018, angivelig fordi politiet satt på lite informsjon og at andre alvorlige saker derfor ble prioritert.

– Det lange tidsrommet har ikke brakt inn noe nytt i saken mot min klient. Man bygger saken på en telefonanalyse og knytninger til et telefonnummer som vi ikke er enige om at min klient har brukt. Og om han har brukt nummeret, så beviser det ikke at han står bak et drapsforsøk, sier 32-åringens forsvarer, advokat Øystein Storrvik.

Forsvareren mener det omtalte «fredsmøtet» heller ikke beviser at klienten har noe med saken å gjøre.

– Det er helt sensasjonelt at en sak ligger stille i fem år, og det er vanskelig å forstå at det skal være forsvarlig å føre en sak med bevis fra 2012, sier Storrvik.

– Det var ingen som ønsket ham særlig vondt

Etterforskningen ble gjenopptatt i 2018, blant annet fordi politiet fikk tilgang på videoopptaket fra «fredsmøtet».

– Videoen er helt sentral, spesielt fordi saken er gammel. Den viser veldig viktige omstendigheter. Vi mener den viser at det ikke var snakk om et drapsforsøk og at det ikke var planlagt noe drap, sier Bratlien.

– Det var ingen som ønsket ham særlig vondt.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien representerer den tiltalte gjenglederen (29). Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Forsvareren ber også retten være oppmerksom på at påtalemyndigheten kan ha følt et press om å etterforske seg frem til en tiltale i denne straffesaken – og at dette presset kom etter massiv medieomtale om mijløet på Holmlia og deretter fra politikere.

Ingen av de tiltalte erkjenner straffskyld for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk, men 29-åringen har erkjent straffskyld for medvirkning til legemsbeskadigelse.

Publisert: 21.01.20 kl. 11:44

