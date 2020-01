AKTOR: Trude Antonsen. Foto: Jørgen Braastad

Fornærmet kvinne om overgrepstiltalt kulturprofil: – Våknet av at han hadde seksuell omgang med meg

I retten forklarte kvinnen at mannen, som er tiltalt for ni overgrep, forgrep seg på henne under en festival han var med på å arrangere.

Oppdatert nå nettopp

Hun er en av flere kvinner som anklager kulturprofilen for overgrep.

Mannen er tiltalt for ni overgrep, samt ett tilfelle av seksuell omgang med en jente under 16 år. Han erkjenner ikke straffskyld for noen av punktene i tiltalen.

Det angivelige overgrepet mot kvinnen som tirsdag forklarte seg i Oslo tingrett, skal ha funnet sted sommeren 2011, på en musikkfestival tiltalte var med på å arrangere.

Forsvarer til siktede: – Risiko for at forklaringer er forurenset

– Sa klart at jeg ikke ville

I sin forklaring, som ble holdt bak lukkede dører med pressen tilstede, fortalte kvinnen at hun har hatt frivillig seksuell omgang med den tiltalte ved noen få anledninger, men at det også ved minst en anledning har skjedd uten hennes samtykke, og at hun på dette tidspunktet sov.

Kvinnen, som gjennom tiltalte skal ha fått en jobb på festivalen, sier at de bodde i samme hus på festivalområdet. Hun skal ha delt rom med en annen kvinne, som sov på en madrass på gulvet.

Tiltalte skal ifølge kvinnen ha sovet på rommet ved siden av.

En kveld skal fornærmede og tiltalte ha kommet tilbake til huset sammen.

– Jeg gikk tilbake til rommet, og da hadde den andre jenta tatt sengen min. På grunn av tvangstanker rundt hygiene, synes jeg det var uaktuelt å legge meg på gulvet, så jeg gikk inn på rommet hans.

– Jeg husker at han prøvde seg på meg, men jeg sa klart at jeg ikke ville. Morgenen etter våknet jeg av at han hadde seksuell omgang med meg, forklarte kvinnen.

Hun tilføyde at hun etter å ha våknet, latet som om hun sov mens han fortsette å ha seksuell omgang med henne.

– Han fikk meg til å føle meg bra

Kvinnen fortalte videre at hun først ble kjent med mannen i 2010, etter at han skal ha tatt kontakt med henne på e-post i forbindelse med et arrangement han var ansvarlig for.

Kvinnen beskriver seg selv som musikk- og litteraturinteressert, og mener bakgrunnen for at han tok kontakt, var at han ønsket tips til arrangementet.

– Jeg visste hvem han var, det var et kjent navn, men jeg hadde aldri sett ham før, sa kvinnen i retten.

På dette arrangementet møttes de første gang, ifølge kvinnen. Kontakten skal ha fortsatt inn i 2011. Både gjennom chat, og på middager hjemme hos ham – alene og med andre mennesker.

På spørsmål fra aktor om hvordan hun vil beskrive forholdet til kulturprofilen, svarte kvinnen:

– Vi hadde kanskje en liten flørt, en greie, ikke noe som er definert.

– Jeg vil ikke si at jeg var forelsket, men litt betatt fordi han fikk meg til å føle meg bra. Han viste interesse.

De to skal ha delt interessen for bøker, kunst og musikk.

En inngang til kulturmiljøet

Fornærmede la i sin forklaring vekt på at hun i perioden hun ble kjent med tiltalte, var svært usikker på seg selv og hadde få venner.

Gjennom kontakten med kulturprofilen, fikk hun bekreftelser, og en inngang til kulturmiljøet han var en del av.

Han skal blant annet ha gitt henne ubetalte jobber i kulturfeltet, sponsede reiser og invitasjoner til arrangementer.

Kvinnen beskriver et festmiljø som tiltalte var en del av, der det var mye bruk av illegale rusmidler som kokain og partydopet MDMA.

Hun skal ha sett tiltalte bruke det ved noen anledninger. På spørsmål fra aktor om hun selv har brukt partydopet, svarte kvinnen:

– Ja, jeg har tatt det sammen med han. Normalt har jeg vært beruset på alkohol når jeg har tatt det.

Kvinnen skal på tidspunktet hun ble kjent med mannen, ha blitt advart om hans ufine oppførsel, herunder tilnærmelser, overfor særlig yngre kvinner.

– Men da jeg ble kjent med ham opplevde jeg ikke disse tingene. Jeg synes han var hyggelig og tillitvekkende, og en god samtalepartner, sa kvinnen.

Handlingene mannen er tiltalt for, skal ha skjedd mellom 2005 og 2014 og har i utgangspunktet en strafferamme på 10 års fengsel. Den kan bli betraktelig høyere, dersom han dømmes for flere av forholdene.

Ifølge tiltalen var samtlige av de fornærmede kvinnene ute av stand til å motsette seg overgrepene, fordi de sov eller var beruset.

Publisert: 21.01.20 kl. 12:44 Oppdatert: 21.01.20 kl. 13:29

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser