GODT ETABLERT: E-helseselskapet PatientSky brukes i dag som kommunikasjonsplattform mellom lege og pasient, hos 40 prosent av landets fastlegekontor. De er frustrerte over at regjeringen vil bruke ti år og ti milliarder på en ny løsning, som de har utviklet ferdig og lanserte denne uken. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Regjeringen vil bruke ti år og ti milliarder på en helseløsning som allerede er lansert

Ti år og ti milliarder har regjeringen planer om å bruke på utvikling av e-helseløsningen «Akson»: – De risikerer å slå beina under deler av norsk helsenæring, sier gründer Jesper Melin.

E-helseselskapet PatientSky er allerede godt etablert som kommunikasjonsplattform mellom fastleger og pasienter i Norge. En løsning som har kommet spesielt godt med under corona-pandemien.

Men en løsning som de siste årene har vært sårt savnet i helsesektoren, er en plattform hvor tjenester og systemer som ikke snakker sammen kan dele informasjon seg i mellom. En slik type plattform vil gjøre det enkelt for alt helsepersonell å ha enkel og sikker tilgang til nødvendige helseopplysninger om pasientene sine.

I Stortingsmeldingen «En innbygger, en journal» som ble vedtatt i 2013, ble det fastslått et stort behov for felles IKT-løsninger i helsetjenesten, som sikrer bedre kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter. Samtidig er man nødt til å få på plass løsninger som sikrer at helsepersonell til enhver tid har nødvendig helseopplysninger om pasienter tilgjengelig, uavhengig av hvor de er blitt behandlet.

Kan bli skjebnesvangert

I arbeidet med oppfølgingen av denne stortingsmeldingen, har regjeringen jobbet med e-helseprosjektet «Akson», hvor de har planer om å utvikle en kommunal journal. Et arbeid de vil bruke ti år og ti milliarder kroner på.

Dette får gründer av e-helseselskapet PatientSky, Jesper Melin til å reagere kraftig. Selskapet hans har nå utviklet ferdig en plattform som tilbyr de samme tjenestene som «Akson» vil tilby. Han mener at om den statlige løsningen blir en realitet, kan det være skjebnesvangert for norsk helsenæring.

– Dersom Stortinget går inn for «Akson», risikerer de å slå beina under deler av norsk helsenæring fordi «Akson» vil utkonkurrere de som leverer elektronisk pasientjournal-systemer (EPJ) i dag og ta liv av all innovasjon.

– En ekstremløsning

Melin mener dette er stikk i strid med regjeringens ambisjoner i Helsenæringsmeldingen som ble vedtatt i fjor høst, der hovedmålet er å bidra til økt konkurransekraft i helsenæringen.

– Problemet med «Akson» er at regjeringen legger opp til at kun en eller to store aktører skal lage ett EPJ-system som hele kommunehelsetjenesten skal tvinges til å bruke.

For å sikre utvikling, nytenkning og sunn konkurranse i markedet, mener gründeren at det er viktig at kommunehelsetjenesten har muligheten til å velge systemet de ønsker selv.

– «Akson» er en ekstremsløsing i offentlig pengebruk. Bruken av fellesskapets midler må alltid skje med høy aktsomhet, særlig nå, og da er det positivt for alle om man kan unngå et enormt, statlig IKT-prosjekt, sier Melin.

KRITISK: Gründer av e-helseselskapet PatientSky, Jesper Melin mener at regjeringens planlagte e-helsesystem er ekstremløsning i offentlig pengebruk. Selv har han utviklet et system som tilbyr de samme tjenestene, til en brøkdel av prisen på ti milliarder som regjeringen vil bruke. Foto: Jesper Frandsen, Facemaker

Opplæring av 150.000 ansatte

Statssekretær i Helse- og omsorgdepartementet, Inger Klippen (H) forteller at det ikke er tatt stilling til om «Akson» skal realiseres ennå.

– Hvis dette blir besluttet vil det bli utlysninger i markedet. PatientSky er da hjertelig velkommen til å levere et tilbud.

På spørsmål om de store kostnadene på ti milliarder kroner, forteller Klippen at dette er knyttet opp mot opplæring av helsepersonell.

– Utviklingen av den tekniske løsningen utgjør på ingen måte hele kostnaden. Som beregningene fra Direktoratet for e-helse viser, vil den største kostnaden være knyttet til opplæring av cirka 150.000 ansatte innenfor 16 helse- omsorgstjenester i 291 kommuner. Den opplæringen vil det også være behov for hvis PasientSky sin løsning blir innført.

Delprosjekter

Hun understreker at det er viktig å ikke blande regjeringens og Stortingets målbilde for «En innbygger, en journal», med at det er det samme som ett, stort IKT-prosjekt.

– Dette vil bli delt opp i flere delprosjekter. Sykehusregionene Sør-Øst, Vest og Nord er allerede godt i gang med å modernisere sine journalløsninger. I Midt-Norge er det anskaffet en felles løsning, Helseplattformen, for kommuner, fastleger og sykehus i regionen. Det planlegges at den første kommunen og helseforetak tar i bruk løsningen allerede høsten 2021.

– Mulighet for innovasjon og utvikling

Statssekretæren er ikke enig i at «Akson» vil utkonkurrere norsk e-helsenæring og ta liv av all innovasjon. Hun mener også at det er en feilkobling å fremstille det som at «Akson» vil bli en fiks ferdig IKT-løsning.

– En journalløsning som er beskrevet i «Akson» vil ha en kjernefunksjonalitet, som svarer ut de viktigste behovene, og være en plattform for tredjepartsløsninger. En slik plattform finnes ikke i dag, og vil gi mulighet for innovasjon og utvikling av funksjonalitet som kan nyttes av alle som har «Akson» som plattform i bunn.

Klippen understreker at Helse- og omsorgsdepartementet ikke er kjent med PatientSky sin løsning, og kan derfor ikke si noe om denne løsningen tilfredsstiller de kravene som stilles i «Akson»-prosjektet.

Publisert: 15.05.20 kl. 17:09

