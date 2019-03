VURDERER FORBUD: Etter ti år med pinnerakettforbud er det naturlig å gjøre opp status, mener DSB. Nå kan alt privat fyrverkeri bli forbudt. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Åpner for fyrverkeriforbud

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) åpner for at Norge forbyr privat bruk av fyrverkeri.

I mai er politi, helsemyndighet, pyrobransjen og en rekke interesseorganisasjoner invitert til innspillskonferanse om privat bruk av fyrverkeri. Her blir de bedt om å svare på om Norge bør innføre et forbud eller ikke.

– Etter ti år med pinnerakettforbud er det naturlig å gjøre opp status, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i DSB til Bergens Tidende.

Pedersen sier møtet i mai er klarert med Justis- og beredskapsdepartementet. Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (Frp) skriver i en epost til avisen at de ikke vurderer totalforbud, men sier at det er DSBs oppgave å vurdere hvordan regelverket fungerer.

Etter innspillskonferansen vil DSB vurdere om totalforbud skal utredes, eller om andre tiltak bør vurderes, heter det i invitasjonen.

I 15 år har overlege Nils Bull ved Haukeland universitetsstatistikk ført statistikk over øyeskader som følge av fyrverkeri på avveie.

For ti år siden kom forbudet mot pinneraketter som har gitt færre personskader og mindre materielle skader. Men tallet på øyeskader har ikke falt like mye. Fortsatt er det mellom 10 og 20 øyeskader årlig, viser Nils Bulls innsamlede tall.

– Og dette er bare øyeskadene. Plastikkirurger forteller meg om stygge brannskader. Ortopedene om hvordan de prøver å redde fingre og hender. Noen får hørselen ødelagt. I tillegg kommer dyrene som skremmes og brannene som er utløst av fyrverkeri, sier han.

