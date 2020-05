EN SISTE MELDING: Anne-Elisabeth Hagens siste tekstmelding er et viktig spor for politiet. Foto: Privat

Lørenskog-saken: Avlyste hyttetur i SMS på forsvinningsdagen

Skulle ekteparet Hagen dra til hytta på Kvitfjell på forsvinningsdagen? Politiet har undersøkt en tekstmelding til et familiemedlem og mulige slettede anrop.

Oppdatert nå nettopp

Tom Hagen har forklart at han og kona skulle dra til Kvitfjell på forsvinningsdagen 31. oktober 2018.

Politiet har undersøkt hytteturplanene, og funnet spor som peker mot at Anne-Elisabeth Hagen ikke skulle dra til Kvitfjell denne dagen.

Spørsmålet om paret skulle til fjells eller ikke denne dagen, er et spørsmål etterforskerne har brukt mye tid på, får VG opplyst.

les også Ukjent avsender i trusselmail til Tom Hagen: Visste om sentrale bevis på åstedet

Et spor som peker klart i retning av at Anne-Elisabeth ikke skulle til Kvitfjell, er en av de siste SMS-ene hun angivelig skal ha sendt:

Klokken 09.10 sender Anne-Elisabeth Hagens telefon en tekstmelding til et familiemedlem. I meldingen står det at turen til Kvitfjell den dagen er avlyst, og at hun kan gjøre en tjeneste for familiemedlemmet.

HYTTA: Her låser politiet seg inn i stabburet på Hagens hytte på Kvitfjell. Nå har Hagen fått hytta tilbake. Foto: Tore Kristiansen

Uklart

Tom Hagen har forklart at han skulle ringe til Anne-Elisabeth en times tid etter at han kom på jobb. I samtalen skulle de angivelig avklare detaljer rundt hytteturen, har han forklart, ifølge VGs opplysninger.

Hagen har også forklart at han skulle i et møte på Lillehammer dagen etter, 1. november, klokken 11 på formiddagen. Avtalen skal ha vært av løs karakter.

les også Lørenskog-saken: Nye detaljer fra politiets tidslinje

VG er kjent med at politiet har stilt spørsmål ved forklaringene om hytteturen og møtet. Det fremstår uklart om ekteparet skulle dra til fjells onsdag ettermiddag, eller torsdag morgen.

Anne-Elisabeths tekstmelding om avlysing og Tom Hagens senere forklaring om at de skulle ringes for å avklare detaljer, har dannet grunnlag for en rekke spørsmål for politiet. De har også undersøkt nøye hvem man angivelig skulle møte og hva som angivelig skulle være planen denne helgen.

ÅSTED: Politiet gjør fortsatt undersøkelser i Sloraveien 4. Foto: Tore Kristiansen

Anrop forsvant fra logg

Drapssiktede Tom Hagen ankommer angivelig arbeidsplassen Futurum mellom klokken 09.10-09.14 på formiddagen. Det siste livstegnet etter Anne-Elisabeth Hagen skal være en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 09.14.

les også Venneparet til VG: Slik var Anne-Elisabeths siste kveld før hun forsvant

Ifølge politiets telefonundersøkelser, ringer Tom Hagen til kona klokken 10.06 og 10.07 fra en eldre Nokia-telefon. Disse to anropene fant ikke politiet igjen på selve telefonens anropslogg, noe som kan peke mot at de er slettet. VG får opplyst at forsvarer Svein Holden har argumentert med at Tom Hagens mobilkompetanse er så begrenset at det er lite sannsynlig at han makter å slette en anropslogg.

70-åringen ringer til kona flere ganger, men han får ikke svar. Ifølge en kollega gir han utover dagen uttrykk for å være bekymret for kona, og rundt klokken 13.30 drar Hagen hjemover.

SIKTET, MEN LØSLATT: Tom Hagen ble løslatt fra varetekt, men er fortsatt siktet for drapet på sin kone. Foto: Tore Kristiansen

Han har forklart at han blir møtt av et åsted, et tomt hus hvor det ligger igjen et trusselbrev. Han ringer familiemedlemmer, før han varsler politiet rundt klokken 14.10.

Nå er Hagen selv siktet for drapet på kona, men nekter straffskyld og er løslatt fra varetekt. Lagmannsretten mente det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for drap, men politiet opprettholder siktelsen. Nylig skrev Nedre Romerike tingrett i en kjennelse at det var skjellig grunn til å mistenke at et drap kan ha skjedd, og at handlingen kan ha foregått i Hagens hus.

Publisert: 18.05.20 kl. 21:14 Oppdatert: 18.05.20 kl. 21:31

Fra andre aviser