PÅ RØMMEN: Her møtte skoleklassen på kenguruen som rømte fra Haugaland Zoo mandag ettermiddag. Kenguruen er fortsatt ute i det fri og utforsker nærområdet. Foto: Vidar Levinsen

Skoleklasse møtte på kenguru

Syvende klasse på Torvastad skole på Karmøy hadde akkurat lært om Australia på skolen. Da de senere var ute på tur, møtte de kenguruen som stakk av fra Haugaland Zoo mandag ettermiddag.

– Det var litt kult, når vi akkurat hadde hatt om Australia, at vi fikk komme såpass nært noe australsk rett utenfor skolen, sier Vidar Levinsen, kontaktlærer på Torvastad skole, til VG.

Mandag stakk nemlig en kenguru av fra Haugaland Zoo som fortsatt er på frifot i området. Skolen ligger en drøy kilometer unna dyreparken.

Det var Haugesunds Avis som først omtalte saken.

ER I NÆROMRÅDET: Kenguruen har så langt ikke lagt ut på langtur, og har så langt oppholdt seg i nærheten av dyreparken. Foto: Vidar Levinsen

– Kom hoppende mot oss

Levinsen møtte på kenguruen sammen med en skoleklasse da de hadde hatt utedag og var på vei tilbake til skolen. Da de kom til et veikryss møtte de på dyret, som har australsk opprinnelse.

– Jeg trodde at når den så oss, kom den til å stikke av, men i stedet kom den hoppende mot oss. Det var ganske artig, sier han.

Kenguruen har blitt observert ved skolen ved flere anledninger.

– I går dukket den opp utenfor et klasseromsvindu, noe som gjorde at elevene sprang til vinduet for å få et glimt av den.

Levinsen sier at det virker som kenguruen har funnet seg godt til rette i området.

– Det er flere som har fått øye på den i det siste, den driver å farter rundt i området. Vi får håpe at den snart hopper tilbake der den hører hjemme, sier kontaktlæreren, som forteller at kenguruen virker rolig.

Tror kenguruen vil komme hjem av seg selv

I 2017 skjedde det også at en kenguru rømte fra Haugaland Zoo. Den gang fikk kenguruen en skade etter at den rømte som gjorde at den måtte avlives.

Dyreparken sier at de forventer at kenguruen vil komme hjem igjen av seg selv, og at den vil klare seg fint på egen hånd til den tid. Samtidig ber de folk om å ikke prøve å fange den, da det kan skremme den tre år gamle kenguruen.

– Den er rett i nærheten og spiser gress, og kommer nok tilbake om et par dager, sier leder ved Haugaland Zoo, Bernt Kai Velde til VG.

Mattilsynet sier til NRK av de kommer til å følge opp saken.

– Vi kommer til å gå inn og se på hvordan dette kunne skje. Og venter å høre fra dyreparken om hva de gjør for å hindre at dette skjer igjen, sier avdelingssjef May Vestbø.

