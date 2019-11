«MÅ STILLES KRAV»: Frps Erlend Wiborg vil skjerpe pliktene knyttet til trygdeytelsene. Foto: Gøran Bohlin, VG

Frp-Wiborg: Midlertidige NAV-klienter må oppholde seg i Norge

Lederen av Stortingets arbeids- og sosialkomité Erlend Wiborg (Frp) vil ha en innskjerping av pliktene knyttet til midlertidig trygdeytelser. Blant annet vil han vurdere oppmøteplikt.

– Hvis du mottar en ytelse, må det stilles krav. Det er meningen at du skal få deg en jobb. Det blir veldig galt hvis du som arbeidsledig og mottager av ytelser ligger på stranden i Spania, sier Wiborg.

Mens Norge rystes av NAV-skandalen, og arbeids- og sosialkomiteen nå skal avklare regelverket fremover, etterlyser komitéleder Erlend Wiborg (Frp) innskjerping av pliktene knyttet til trygdeytelser.

Mandag informerte NAV om at de siden 2012 har tolket EØS-regelverket feil. Det har ført til at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 2400 personer kan ha fått urettmessige krav om tilbakebetaling.

Nei til eksport

– Jeg vil ikke akseptere at norske velferdsytelser, for eksempel dagpenger eller arbeidsavklaringspenger, eksporteres ut av Norge. Vi må ha et system som gjør at man må oppholde seg i Norge hvis man mottar slike ytelser, sier Wiborg, som sier han vil kjempe hardt for at Norge skal beholde trygdegodene innenlands.

– Men er ikke mange av dem som er rammet av NAV-skandalen, syke eller skadede arbeidstagere som har holdt seg godt innenfor det EØS-reglene tillater i forhold til å reise mellom land?

– Det er fortsatt ingen oversikt over hvor mange dette gjelder. Jeg mener at hvis du er nordmann og pensjonist eller ufør, skal du kunne reise hvor du vil. Da er du på en varig ytelse. Hvis du er på midlertidig ytelse som dagpenger, sykepenger eller arbeidsavklaringspenger, da mener jeg det er en selvfølge at du oppholder deg i Norge og mottar behandlinger eller omskolering som skal til for å komme i arbeid igjen

Wiborg mener at en mulig løsning er at man setter oppmøteplikt som krav.

– Jeg er blitt fortalt at i Danmark er det krav til mottagere av flere ytelser om at de på to timers varsel skal kunne møte opp et sted i kommunen de bor i. De kan reise, men ikke lenger enn at de kan møte opp på to timers varsel.

Det er ingen hemmelighet at Frp vil reforhandle EØS-avtalen, sier Wiborg.

– Det er uakseptabelt at den rokker ved enstemmige vedtak i Stortinget. Norge er et land med gode velferdsordninger. Det er veldig attraktiv for de fleste andre i verden. Da kan vi selvfølgelig ikke ha en åpen mulighet til å ta det med utenlands.

POLITISK NØTT: Nå må vi ha fullt fokus på å rette opp skandalen, samtidig som vi påpeker dilemmaet, sier Arbeid- og sosialkomiteens Per Olaf Lundteigen (Sp). Foto: Frode Hansen, VG

Lundteigen: «Står overfor noen dilemmaer»

Lederen av arbeids- og sosialkomiteen mener lovverket er tolket feil av den rødgrønne regjeringen i 2012.

– Dette er en tragedie som aldri skulle ha skjedd, derfor er det så viktig å få gransket saken, sier Wiborg.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen mener vi alle må erkjenne at EØS-avtalen utfordrer vår trygdelovgivning.

– Vi står overfor noen dilemmaer, fordi norske velferdsytelser er langt bedre enn ytelsene i mange EU-land. Hvis det generelt skal være greit å oppholde seg i ethvert land i EØS-området mens man får ytelser, må man ha et system for hvordan den enkelte kan oppfylle kriteriene fra utlandet. VI må også ha et system for hvordan NAV skal kunne kontrollere at man oppfyller pliktene sine. Hvis ikke vil folks støtte til vårt velferdssystem svikte, og oppleves som urettferdig, og da er vi i kjempetrøbbel, sier han.

Men til Wiborg har Lundteigen dette å si:

– Hvis den rødgrønne regjeringen tolket regelverket feil, måtte Wiborg ha rettet det opp i 2018.

STIGMATISERING: – Vi er også for å stille krav, men er mot Frps stigmatisering av folk på NAV. Og Wiborg har åpenbart glemt at Frp alltid har vært for EØS-avtalen, så her kan han takke seg selv, sier SVs Solfrid Lerbrekk. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ut mot Wiborg

Stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk (SV) i arbeids- og sosialkomiteen synes Wiborg burde være mer skeptisk til at mange mennesker er utsatt for «justismord og klassejus».

– Det er typisk Frp å heller benytte anledningen til å spre bildet av folk på NAV som lathanser. Og hvis Wiborg er så opptatt av å stanse trygdeeksport, kunne han og regjeringen avskaffet kontantstøtten, sier hun.

VENTER PÅ SVAR: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fastholder at hun først ble gjort kjent med feiltolkningen før jul i 2018, men departementet skal ha hatt minst fem muligheter til å oppdage feilen før det. Rigmor Aasrud venter på redegjørelse. Foto: Frode Hansen, VG

Arbeids- og sosialkomiteens Ap-representant Rigmor Aasrud, er også kritisk til Wiborgs uttalelser.

– Hvis Erlend Wiborg mener vi skulle ha endret regelverket for innstramming av trygdeeksport, vil jeg bare nevnte at Frp har sittet i regjering fra 2013 og med Robert Eriksson som arbeidsminister i to år og har hatt mange muligheter til å legge frem saker for Stortinget.

– Når det gjelder hans påstander om at det er Stoltenberg-regjeringens skyld at EØS-regler er brutt, så avventer vi Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies redegjørelse for hendelsesforløpet. Men jeg registrerer at det har vært kjent i to år og to måneder at regelverket er fortolket feil. Likevel har folk blitt satt i fengsel for trygdebedrageri helt frem til det siste.

Bjurstrøm: «Uriktig av meg å uttale meg»

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, som var arbeidsminister da EØS-forskriften ble innført i 2012, har uttalt til VG at NAV-feilen er en svært alvorlig sak som krever en helhetlig behandling av alle relevante.

– Det er departementer som sitter på denne dokumentasjonen, og statsråd Hauglie skal gi sin redegjørelse om saken til Stortinget tirsdag. Deretter vil det kunne bli aktuelt med en høring i Stortinget, sier hun.

– På den bakgrunn vil det være uriktig av meg å uttale meg om saken nå, eller min rolle i den forbindelse.

Bjurstrøm er samboer med riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, som ble vurdert som inhabil i NAV-skandalen fredag.

Tidligere sjef i NAV, Joakim Lystad, ønsker ikke å kommentere saken. Han var leder fra 2010 til 2015.

