BER ROPSTAD TA GREP: Kari Henriksen (Ap), som er medlem av familie- og kulturkomiteen. Foto: Trond Solberg

Krever strakstiltak for barna som bor isolert: – Haster

Det statlige barnevernet mener at minst 22 barn ikke får helsehjelpen de har krav på. Arbeiderpartiet og Senterpartiet forventer at barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad igangsetter strakstiltak for disse barna.

Nå nettopp

– Det er åpenbart at barnevernet trenger en del strakstiltak. At barn ikke får den helsehjelpen de trenger, er uutholdelig, sier Kari Henriksen (Ap), som er medlem av familie- og kulturkomiteen.

Hun krever handling fra barne- og familieministeren etter at VG kunne fortelle at barn som trenger helsehjelp må bo isolert i barnevernet.

Det statlige barnevernet mener minst 22 barn ikke får helsehjelpen de har krav på.

– Det haster at dette blir ryddet opp i. Ropstad har ansvar for disse barna og, må sørge for at han selv, kommunalministeren og helseministeren går inn i alle sakene, sier Henriksen, som forklarer at hun vil sende skriftlige spørsmål til Ropstad.

– Går ikke an å ta så lett på noe så alvorlig

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), medlem i familie- og kulturkomiteen, stiller seg bak Henriksen.

– Det går ikke an å ta så lett på noe så alvorlig. Jeg mener Ropstad og Høie må igangsette strakstiltak, sier Sem-Jacobsen.

Hun fortsetter:

– Men jeg vil også at Høie skal svare for dette på Stortinget, fordi det er et stort helseproblem at barn som trenger helsehjelp blir henvist til noe annet enn nettopp det.

VG har tidligere avslørt hvordan antallet barn som bor isolert i enetiltak eller alene på institusjon, har doblet seg fra 2014 til 2018.

SP-POLITIKER: Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

«Gutten på luftmadrassen» er en av de 22 barna: En 16 år gammel gutt, med omfattende hjelpebehov, som må bo isolert i barnevernet – og i perioder har sovet på en luftmadrass.

Gutten bor slik for at kommunen skal spare penger, mener det statlige barnevernet, Bufetat.

Så lenge 16-åringen bor isolert i en barnevernsinstitusjon er det staten som betaler størstedelen av regningen. Hvis gutten skal flyttes til et kommunalt helsetilbud, må kommunen betale mer.

– Kommunene er ikke, med dagens økonomi, i stand til å rydde opp dette på egen hånd. Her må de øverste ansvarlige lederne sørge for at barna får helsehjelpen de trenger. Alle forvaltningsnivåer har ansvar, sier Henriksen.

Hun påpeker at regjeringen også på sikt må sørge for at samarbeidet mellom kommune, psykisk helsevern og barnevern blir bedre.

Sem-Jacobsen i Senterpartiet beskriver situasjonen som forferdelig:

– At vi rett og slett ikke har et helsetilbud til barna men sender dem til barnevernet... Jeg har nesten ikke ord.

Ropstad: – Bedt om jevnlig rapportering

De 22 barna skal følges opp av Bufetat, har Ropstad tidligere sagt til VG. Ropstad stiller heller ikke nå krav om strakstiltak.

– Det er Bufetat på lokalt og regionalt nivå som best kan vurdere hvordan dette skal gjøres og hvilke initiativer det er nødvendig å ta opp mot helsetjenesten. Jeg følger naturligvis med på hvordan Bufetat følger opp dette, og har derfor bedt Bufdir om jevnlig rapportering om hvordan disse barnas behov for helsehjelp nå blir fulgt opp, sier Ropstad.

Helseminister Bent Høie sier det samme: Barna skal følges opp av Bufetat.

– Hvis Bufetat ikke får det svaret og den oppfølgingen de har behov for fra kommunene og helsetjenesten, må de umiddelbart varsle fylkesmannen. Så er det min og BFD-ministerens oppgave å gjennomføre de nødvendige endringene som skal til i samarbeidet mellom barnevern og helsetjenesten for at ikke flere barn skal havne i denne situasjonen i fremtiden, sier Høie.

BEDT OM RAPPORTERING: Ropstad og Høie oppgir til VG at de sørger for at Bufetat følger opp sakene om barn som ikke får tilstrekkelig helsehjelp. Foto: Frode Hansen

Følger opp

Direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Mari Trommald, har oppgitt til VG at de følger opp etatene:

– Vi har forsikret oss om at etaten gir barna et forsvarlig tilbud og en god oppfølging innenfor de rammene Bufetat kan gi. Samtidig vet vi at noen av disse barna burde hatt et tilbud i tillegg til eller istedenfor en barnevernsinstitusjon.

Direktoratet har sendt ut en lovtolkningsuttalelse der det blir presisert at både Bufetat og kommunen bør klage til Fylkesmannen dersom de mener at barn ikke får riktig helsehjelp.

Publisert: 21.11.19 kl. 22:08

