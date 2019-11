Sauene reddet ned fra fjellet med helikopter: – I fin form

I nesten to uker har tre sauer stått værfast i en fjellside i Tromsø. Lørdag ble alle tre reddet ned i god behold.

– Nå tenker jeg at det er veldig bra at vi fikk dem ned. Vi har hatt fire turer med helikopter, og de har vært hele dagen nå, sier den lykkelige sauebonden Alvin Berntsen til VG.

Han har måttet se på at en sau og to lam har vært strandet langt oppe på en fjellhylle på Kvaløya i Tromsø.

– Nå slipper jeg å tenke på at de står der og fryser ihjel. Da de kom ned hadde de blant annet is i ullen, og så langt oppe på fjellet fyker det vind og fokk hele tiden. Så nå er jeg veldig takknemlig, sier han.

IS I ULLEN: Da sauene ble reddet hadde de is i ullen, men utenom det skal de ha vært overraskende friske. Foto: Alvin Berntsen

Til tross for at de har levd under mildt sagt harde kår de siste to ukene, skal de ha det bra nå.

– Dyrene er i fin form, overraskende fin form. De har vært nesten uten mat hele tiden, sier sauebonden.

Foruten disse tre sauene som til slutt ble reddet, har han mistet noen lam, opplyser Berntsen om.

– Det er vanlig at vi mister noen dyr. De er det nesten umulig å finne. Selv ikke kadavrene, forteller han.

Sauene ble reddet ned fra fjellet av helikopterselskapet Heli-Team AS.

Det ble også samlet inn store summer for å redde de uheldige dyrene. Norges veganersamfunn sammen med flere andre satte igang en kronerulling for å få sauene ned. De fikk inn tilsammen over 100.000 kroner, skriver NRK.

– Jeg er veldig takknemlig for all støtte. Det er helt utrolig bra, sier Berntsen.

Tidligere har det blitt gjennomført flere forsøk på å redde sauene, uten hell.

