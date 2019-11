DRO: Rett etter drapsforsøket kjørte den siktede faren bort fra familiens hjem på Kapp i Østre Toten. Han ble pågrepet raskt, og politiet sperret også av huset hvor sønnen ble funnet kritisk skadd. Foto: Terje Bringedal

Polititeori om Toten-drapet: Sønn (15) drept etter å ha varslet om overgrep

Dagen før trebarnsfaren (44) kvalte sin egen sønn (15) til døde – skal mannen ha blitt konfrontert med grove anklager om overgrep mot den unge gutten.

I nesten fire uker lå 15-åringen innlagt på Ullevål sykehus med livstruende skader etter den grove voldshendelsen i familiens hjem på Kapp i Østre Toten 9. oktober.

Mandag kveld kom nyheten om at han var død.

Dødsfallet førte til at politiet endret en post i siktelsen mot trebarnsfaren. 44-åringen er nå siktet for drap istedenfor drapsforsøk, og han erkjenner fortsatt straffskyld.

Betroelser

VG kan nå gjengi hittil ukjente detaljer fra politiets etterforskning om bakgrunnen for drapet og dramaet i tiden forut for voldsepisoden:

På et tidspunkt i år skal den 15 år gamle sønnen ha åpnet seg overfor en venn og betrodde seg om en hemmelighet: Han skal ha fortalt at han var offer for seksuelle overgrep, og det var hans egen far som hadde forgrepet seg, ifølge VGs opplysninger.

Den aktuelle vennen skal etter hvert ha overtalt 15-åringen til å åpne opp om hemmeligheten til sin mor. Om kvelden tirsdag 8. oktober, dagen før voldshendelsen, ble moren gjort kjent med overgrepsanklagene, ifølge politiet.

Den samme kvelden skal trebarnsfaren også ha blitt konfrontert med anklagene.

Polititeori: Faren la planer om drap

Etter at faren ble gjort kjent med anklagene om seksuelle overgrep mot sønnen, så mener politiet at han den påfølgende natten la planer om å drepe 15-åringen, får VG opplyst.

En del av planen var å binde fast brannstigen fra 2. etasje med strips for å hindre en eventuell flukt, ifølge politiet.

Politiet har tidligere bekreftet overfor Oppland Arbeiderblad (bak betalingsmur) at omstendighetene rundt drapet bærer preg av noe planlegging.

Politiet: Moren forsøkte å gripe inn

Om morgenen onsdag 9. oktober var 15-åringen hjemme med begge foreldrene.

Ifølge VGs opplysninger, hørte moren uvanlige lyder fra huset 2. etasje og løp opp for å se. Da moren kom opp skal hun ha blitt vitne til voldshendelsen. Hun ble avskåret fra å gripe inn, fordi trebarnsfaren sperret henne inn på et rom, ifølge politiets opplysninger.

Ifølge politiet, forsøkte den 44 år gamle familiefaren å kvele ihjel sønnen ved hjelp av to ulike gjenstander. Disse gjenstandene er senere tatt i beslag av politiet.

Nabo: – Hørte høye rop om hjelp

En nabo hørte rop om hjelp fra huset, og han la merke til at moren i nabohuset sto ute på brannbalkongen. Hun kom seg imidlertid ikke ned brannstigen, som var bundet fast. Naboen fikk løsnet brannstigen, slik at moren kunne klatre ned. Da hadde allerede familiefaren kjørt bort fra eiendommen.

Naboen og moren varslet deretter nødetatene, som rykket ut til boligen. Klokken var da 08.38, ifølge politiet.

TAUS: Politiadvokat Mari Lauritzen Hasle i Innlandet politidistrikt ønsker ikke å kommentere detasljer i saken av hensyn til etterforskningen. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN

Erkjenner skyld

To politipatruljer ankom etter hvert stedet. Den ene patruljen hadde med seg hjertestarter og tok den med seg inn i boligen. I 2. etasje fant de den 15 år gamle sønnen livløs, og det ble umiddelbart iverksatt livreddende førstehjelp.

Den andre patruljen kjørte etter familiefaren og pågrep ham etter kort tid.

Familiefaren er nå siktet for drap, seksuelle overgrep mot sønnen da han var under 14 år – samt frihetsberøvelse av moren i forbindelse med drapet.

44-åringen erkjenner straffskyld for drap og overgrep – samt de faktiske handlingene hva gjelder frihetsberøvelsen.

TAUS: Den drapssiktede farens forsvarer, advokat Håvard Fremstad, ønsker ikke å kommentere saken. Foto: JARLE GRIVI BRENNA

Ingen kommentar

VG har foreholdt Innlandet politidistrikt opplysningene i denne saken. Politiet ønsker ikke å kommentere dem.

– Vi er fremdeles tydelige på at vi av hensyn til etterforskningen og familien ikke ønsker å si noe nærmere om hverken hendelsesforløpet eller motivet bak handlingen. Vi mener ytterligere belysing av dette hører hjemme først i en rettsbehandling, sier politiadvokat Mari Lauritzen Hasle til VG.

VG har vært i kontakt med bistandsadvokat Inger Marie Støen, men hun ønsker ikke å kommentere saken.

Den siktede farens forsvarer Håvard Fremstad har ikke ønsket å høre VGs opplysninger. Han har derfor ingen kommentar til saken.

Politiet har tidligere opplyst at avdøde skal obduseres for blant annet å avklare dødsårsak.

