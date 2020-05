Ole Frithjof Norheim. Foto: Hallgeir Vågenes

Verdens gang-podkasten: Hva betyr eggdonasjon?

Hvis Stortinget åpner for at kvinner kan benytte seg av eggdonasjon, frykter kritikerne at barnet får et problematisk forhold til mor.

Hvordan vil endringene bli? Med leder av bioteknologirådet, Ole Frithjof Norheim. Den betente politiske saken skal opp i Stortinget tirsdag. Hør podkasten her:

