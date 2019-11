FULL FYR: Det brenner i et bibliotek i Larvik lørdag. Foto: Geir Eriksen

Mann pågrepet etter brann i Larvik - ble løslatt etter polititabbe forrige uke

Én person er pågrepet, mistenkt for å ha startet en brann i et bibliotek lørdag. Samme person ble siktet for brannstiftelse i Larvik sentrum forrige uke, og løslatt ved en feiltakelse.

Det var natt til torsdag 7. november en mann i 20-årene ble pågrepet av politiet for å ha tent på fem steder i Larvik sentrum. Han ble siktet etter det som tilsvarer den gamle mordbrannparagrafen (§ 355), men senere løslatt etter en kommunikasjonssvikt mellom politiet i Larvik og Tønsberg, skrev Østlands-Posten tidligere denne uken.

Nå bekrefter politiet overfor VG at det er den samme personen som er pågrepet for lørdagens brann.

– Jeg kan bekrefte at dette er samme person som ble pågrepet for flere påtenninger for halvannen uke siden. Det vil bli vurdert varetektsfengsling, sier jourhavende jurist Andreas Haugen til VG.

Mannen ble siktet for å ha tent på flere søppelkasser inntil husvegger rundt om i Larvik sentrum. Flere steder lå folk å sov mens brannene utviklet seg.

Brenner i bibliotek

Lørdag morgen begynte det å brenne i Larvik nok en gang. Denne gangen utenfor biblioteket. Også denne gangen startet brannen i en søppelcontainer som spredde seg raskt til byggets vegger og tak.

– Det ser ut som flammene har blusset opp igjen, og det jobbes med å få kontroll på brannen, sier oppdragsleder i Sør-Øst politidistrikt Espen Reite til VG.

– Vi har pågrepet en person i umiddelbar nærhet, som vi mistenker kan ha startet brannen.

BLUSSET OPP: Brannvesenet hadde tilsynelatende kontroll på flammene ved 06.30-tiden, før de plutselig blusset opp igjen. Foto: Geir Eriksen

Sperrer gate

– En avdeling på biblioteket ser ut til å gå tapt, og det er den såkalte barneavdelingen, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen.

Det er meldt om en del røykutvikling på stedet, men det har foreløpig ikke vært behov for å evakuere personer fra omkringliggende boliger. Politiet har sperret av Nansetgata inn mot Larvik sentrum grunnet mye røyk.

– Dette er en av de mest trafikkerte veiene inn mot Larvik sentrum, så det må påregnes en del vanskeligheter med å komme seg inn til sentrum i morgentimene.

Kommunen har også anmodet beboere i området om å lukke vinduene sine.

Politiet bekrefter at den pågrepne er en kjent for politiet fra tidligere forhold, og at det er snakk om en mann i 20-årene. Det tilkalt forsterkninger fra brannvesenet i Tønsberg.

– De har med seg skjærebrennerutstyr og en lift, og vil forsøke å skjære seg gjennom taket og starte slukningsarbeid der.

Tidligere forsøkte brannvesenet å ta seg inn via taket ved hjelp av en gravemaskin, men de klarte ikke komme seg gjennom kobberplatene.

