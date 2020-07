LETER ETTER SMITTEDE: Etter kommunen fikk inn to positive prøver forrige uke driver de nå med smittesporing og venter svar på flere prøver, sier smittevernoverlege i Haugesund, Teis Qvale. Foto: Ådne Husby Sandnes, VG

Smitteutbrudd i Haugesund spredt til minst to andre kommuner

Et nytt smitteutbrudd i Haugesund har spredt seg til Askøy og Sveio, etter et ektepar kom hjem fra utlandet. Også Bergen og Kristiansand kan være rammet.

Oppdatert nå nettopp

Smittevernoverlege i Haugesund, Teis Qvale, bekrefter overfor VG at smittetilfellene i Sveio og Askøy stammer fra Haugesund.

– Det var et ektepar som har vært utenfor Norden som fikk symptomer forenelig med covid-19 på vei hjem til Norge den 16. juli. De kom til Norge 17. juli og gikk i selvvalgt karantene.

Stavanger Aftenblad skrev om smitteutbruddet først.

les også Hurtigruten ble varslet om passasjer med smitte etter forrige tur – varslet ikke videre

Ekteparet fikk påvist smitte 26. juli, og etter kommunen hadde gjort smittesporing fant de ut at sju personer i husstanden, i tillegg til to andre i Haugesund, hadde fått coronaviruset.

Det er fra før av kjent at det har vært et smitteutbrudd i Sveio, hvor én person er lagt inn.

– I Sveio har de hatt et utbrudd hvor vi har funnet en lenke mellom vårt og deres smitteutbrudd gjennom smittesporing. De har hatt ni nye i dag, så nå har de 11 smittetilfeller der. Det er også kommet melding fra Askøy om at de fått et tilfelle som har en relasjon til familien som startet utbruddet her.

les også Hurtigruten-passasjer slipper ikke inn på fly: – Surrealistisk

Alle de smittede i Haugesund har ifølge smittevernoverlegen svært lette symptomer og er i ganske god form.

– Det dreier seg om et relativt oversiktlig miljø, så vi har grei kontroll, selv om det er en tidkrevende prosess å drive med smittesporing.

Han omtaler det som et klyngesmitteutbrudd.

– Det er noe vi kan forvente å få i mange kommuner i Norge fremover med tanke på økt reiseaktivitet innenfor og utenfor Norges grenser. Vi har også kontakt med Kristiansand og Bergen da det kan være smitte der òg.

Publisert: 31.07.20 kl. 22:02 Oppdatert: 31.07.20 kl. 22:13

Les også

Mer om Askøy Sveio Haugesund Coronaviruset Norge

Fra andre aviser