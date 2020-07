MÅ FINNE NÆRKONTAKTER: Kommuneoverlege Kristian Krogshus i Moss har ansvar for å lede smittesporingen etter at tre bryllupsgjester fra Moss testet positivt for coronaviruset. Foto: Gisle Oddstad

Har ikke funnet smittekjeden etter bryllupsfest: – Et krevende detektivarbeid

MOSS (VG) Moss kommune vet etter det større utbruddet fortsatt ikke hvem som har smittet hvem. Nå går de grundig til verks for å finne svar.

Oppdatert nå nettopp

Med 21 nye smittetilfeller de siste to ukene, er Moss Norges eneste kommune med en stigende smittetrend. Fortsatt venter kommunen på 190 svar fra prøver som er tatt denne uken.

De smittede kobles til tre klynger; en bryllupsfest i Sarpsborg og to utenlandsreiser til grønne land.

Tirsdag sa kommuneoverlegen til VG at tre bryllupsgjester regnes som «pasient 0» i den første klyngen. De vet likevel ikke hvor gjestene har blitt smittet og hvem de selv kan ha smittet.

– Når vi kartlegger personene, prøver vi å gå så langt tilbake i tid at vi skal klare å finne en smittekilde, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus i Moss til VG.

les også Ordføreren om smitteutbruddet i Moss: – Det er alvorlig

Skal lage kart over smitteveiene

Nå har kommunen iverksatt arbeidet med å lage et kart over det de tror er smitteveiene, fordi de ikke har oversikt over kronologien – altså hvem som har smittet hvem.

– Grunnen er at folk kan ha vært sammen i flere settinger. Noen kan utvikle smitten raskt, andre kan bruke lenger tid. Man kan fort anta at en som har utviklet symptomer raskt ble smittet først, når det egentlig ikke er sånn. Vi er usikre på kronologien, men vi klarer å finne ut av hvem som er assosiert til hverandre, sier Krogshus.

Kommuneoverlegen var onsdag i møte med FHI, sammen med kommuneoverlegene i Sarpsborg og Fredrikstad, samt smittevernoverlegen i Oslo.

Bryllupsfeiringen var fordelt på tre dager, hvorav én i Sarpsborg og to i Oslo, med gjester fra fem kommuner.

les også Smitteutbrudd i Moss: – Var det nødvendig med den utenlandsreisen nå?

– Avhengige av at folk våger å fortelle sannheten

Det er til nå kun registrert smitte fra gjester i Sarpsborg, men arbeidet med å kontakte gjester og nærkontakter er omfattende.

Krogshus beskriver smitteoppsporingen som et krevende detektivarbeid.

– Vi er avhengige av godt samarbeid og at folk våger å fortelle oss sannheten uten at de er redde for konsekvensene. Vi forstår at dette er veldig vanskelig for dem som er involvert. Det er i seg selv vanskelig å få vite at noen har blitt smittet i et selskap man selv har arrangert, og jeg skjønner at det er veldig vondt at dette kommer ut i media, sier kommuneoverlegen og legger til:

– Men vi har ikke noe valg – vi er nødt til å gi befolkningen informasjon om hvor raskt smitten kan spres og hvor viktig det er at alle gjør så godt de kan for å stanse viruset, sier kommuneoverlegen.

«INGEN SKAL FØLE SKAM»: Ordfører Hanne Tollerud i Moss insisterte under pressekonferanse onsdag på at man må unngå spekulasjoner etter denne typen smitteutbrudd. – Ingen skal føle skam og vi skal ikke skylde på hverandre, sa ordføreren. Foto: Gisle Oddstad

Ber folk svare når coronateamet ringer

Krogshus opplever dialogen med nærkontakter til smittede personer som god. Samtidig er det en utfordring at folk ikke alltid tar telefonen når de ringer.

– Det forstår jeg, jeg er selv skeptisk når jeg ser ukjente anrop på mobilen min. Men vi ber om at folk tar telefonen når vi ringer dem, det kan være våre coronadetektiver og de må få komme gjennom.

Blant de 16 smittetilfellene etter bryllupsfesten, er tre ansatte og én beboer ved Rosnes omsorgsbolig. Krogshus understreker at de kan ta feil.

– Det kan også være at for eksempel den ene beboeren kan ha fått smitten via noen helt andre. Jeg sier heller ikke at noen av dem har vært i det selskapet, men gjennom flere ledd tenker vi at det er sånn det kan ha vært, sier kommuneoverlegen.

Publisert: 29.07.20 kl. 17:04 Oppdatert: 29.07.20 kl. 17:23

Mer om Moss Coronaviruset Sarpsborg

Fra andre aviser