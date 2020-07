TO PAUSER: Arbeidslaget jobber tolv timer daglig. Pausene tilbringes inne i brakkene. – Det er ikke ofte man får bo i brakke på kanten av en fjellside. Dette er luksus, spør du meg, sier Morten Lindvik (t.v.) Foto: Odin Jaeger

Norges luftigste arbeidsplass? Nå bygges den omstridte gondolbanen i Rauma

ÅNDALSNES (VG) Mens arbeidere er i full sving 600 meter over bakken, frykter en lokalpolitiker at den nye gondolbanen i Åndalsnes vil gjøre mer vondt enn godt for turismen i området.

Det er mandag ettermiddag, og fire unge menn har gått løs på en ny arbeidsuke hengende 600 meter over bakken.

De fire gjør for tiden forarbeidet for byggingen av en gondolbanemast, like under toppen av det rundt 700 meter høye turfjellet Nesaksla i Åndalsnes.

Været har vært skiftende de siste ukene – mye til fordel for regn og sur vind. Men arbeiderne klager ikke.

– Jeg har aldri sovet så godt før som jeg gjør her, sier Frank Sanden (30).

– Noen av oss har pollenallergi, men her oppe er ikke det noe problem.

Sanden leder arbeidet, og forteller at gruppen de to første ukene av prosjektet bevegde seg rundt på området med klatreseler.

De kunne heller ikke bo der, og var derfor nødt til å bestige fjellet hver morgen. Mens VGs utsendte brukte en time og 20 minutter opp, bruker arbeiderne her 43 minutter på sitt beste.

– Det er nøye utvalgte folk jeg har med meg, sier Sanden.

LEDER: Frank Sanden er med sine 30 år den eldste i gruppen. Foto: Odin Jæger

– Mye som skal opp og ned igjen

Inne i en av de seks brakkene som henger utfor stupet, sitter resten av laget: Andreas Strand (22), Morten Lindvik (27) og Bjørnar Sæten (23). De er på sin andre pause av den tolv timer lange arbeidsdagen. Brødskiver med morrpølse og majones skal spises, til lukten av velbrukt arbeidstøy og våte sokker, som svever i lufta.

Siden de satt opp brakkene på området, har mennene begynt å sove her i høyden – alle hverdager. Det skal de gjøre i to måneder fremover.

Deler av laget har også stått for byggingen av Loen Skylift. Da var de tusen meter over bakken, men det hele var likevel litt mindre strabasiøst.

– Forskjellen her er at det ikke er noen vei opp hit. Så det er litt mer logistikk, sier Sanden.

– Det er mye som skal opp. Og så skal det ned igjen.

HØYTHENGENDE ARBEIDSPLASS: Arbeiderne føler seg privilegerte som får tilbringe sommeren her. Foto: Odin Jaeger

– Spesielt og spektakulært

Strand forteller at det er en fordel å ha vært med på et lignende prosjekt tidligere. For det var mange om beinet da laget skulle settes sammen.

– Det var litt kniving om å få være med på dette. Det er jo spesielt og spektakulært, sier han.

– Det blir ikke noe sommerferie på dere, da?

– Dette er ferie! utbryter Sæten.

– Å være alene i fjellet.

Også Lindvik er fornøyd med å tilbringe sommeren i høyden.

– Det er fint. Det er ikke ofte man får bo i brakke på kanten av en fjellside. Dette er luksus, spør du meg, sier han.

Folksom rute

De unge mennene føler seg heldige som får denne delen av fjellet helt for seg selv, for ruten opp fjellet er svært populær. Når VG bestiger fjellet, på en regnfylt dag, er det kø for å ta selfier på utkikkspunktet Rampestreken – noen gode steinkast fra byggeplassen.

Og mer populært skal turistmålet bli. Ikke bare skal det anlegges en taubane opp fjellveggen, men på toppen skal det bli både restaurant og et slags amfiteater der turister kan nyte utsikten – uten å svette en dråpe.

FOLKSOMT: På utkikkspunktet Rampestreken, rett nedenfor arbeidsplassen, venter folk i lang tid for å få ta en selfie. Foto: Odin Jaeger

– Med gondolbane blir det vel enda flere folk her oppe – har dere fått noen reaksjoner fra lokalmiljøet?

– Det vil alltid være meninger for og mot noe sånt, sier Strand.

– Jeg er for, skyter Sæten inn.

– For jeg får jobbe her!

Bekymret for utviklingen

En av dem som er skeptiske til gondolprosjektet, er Geir Klepaker, leder i Miljøpartiet de grønne (MDG) i Rauma.

Han flyttet fra Nittedal til Åndalsnes i 1998, etter at han året før hadde kjørt 28 ganger opp og ned for å gå på ski. Han møter VG ved foten av fjellet, syklende, med en pose wienerbrød i hånden.

Klepaker er bekymret for retningen den lokale turistnæringen går i, og han har vært en sterk kritiker av gondolprosjektet. Han har jobbet i to år for å forsøke å stoppe det.

– Jeg flyttet hit på grunn av naturen – for å gå med trugene på ryggen og stå på snowboard ned igjen, i uberørt terreng. Men det blir mindre og mindre av det, og mer likt andre steder.

– Jeg har sett utviklingen de siste årene. Vi kan ødelegge noe utrolig fort. Men å få det tilbake igjen ... Det skjer nesten ikke. Så jeg synes vi skal tenke oss litt mer om før vi gjør inngrep, for det er ikke så lett å snu som mange sier, sier han.

LOKALPOLITIKER: Geir Klepaker etterlyser en mer gjennomtenkt tilnærming til turisme i området. Han tror turister i Rauma er villige til å betale for kvalitet og unike opplevelser. Foto: Odin Jaeger

– Burde bygge opp turismen over tid

Rauma kommunestyre ga grønt lys til Romsdalen AS for bygging av gondolbane til Nesaksla 09. november i fjor. Gondolbanen skal stå klar sommeren 2021, og prislappen vil komme på rundt 280 millioner kroner.

Lokalpolitikeren mener at behandlingen av gondolprosjektet har gått for fort frem, og at man ikke har tatt seg tiden til å vurdere hva som gjør Rauma og Åndalsnes unikt som turistmål.

– Hvis du søker på «gondol» rundt omkring i Norge og Europa nå, så er det planer om gondol mange steder, sier Klepaker, og ramser opp noen av de norske eksemplene:

Lillehammer, Narvik, Sula, Oslo ...

– Det er ikke unikt mer. Hvis du skal bygge noe som er unikt, så må du være først ute, sier Klepaker.

– Her har vi tradisjon for fjell, klatring og guiding. Mange liker å føle at de gjør noe spesielt, men da er det ikke så moro å se noen andre ta gondol ved siden av.

Utfordringer

Klepaker har likevel ingen interesse av å jobbe mot utbyggingen av gondolbane på dette tidspunktet. Det toget har gått, mener han.

– Så nå vil jeg bare at det skal bli best mulig. Da må vi tenke på konsekvenser, sier han.

Klepaker trekker frem laptopen sin og viser frem planen som ble vedtatt i november. Sammenligner den med det som er realiteten i dag. Han mener det er mye som ikke stemmer overens med den opprinnelige planen.

– Blir ikke tatt seriøst

Han peker også på andre utfordringer – blant annet at opptil tusen mennesker kan ta gondolbanen per dag. Med kun 170 ledige parkeringsplasser, mener han de kommer til å få et stort problem.

– Det er ikke plass. Og hva gjør vi om alle skal ned fra fjellet på én gang? spør han.

– Jeg synes ikke spørsmålene mine blir tatt seriøst. Og jeg får følelsen av at vi ikke vet helt hva som skjer. Vi som bor her burde føle at vi blir inkludert.

Han forteller at turismen i nærområdet har vært gradvis økende siden han flyttet hit. Og de siste fem årene har det eksplodert, hevder han.

– Men sånn er det. Man kan ikke regne med å være alene. Men jeg vil ikke møte på en person i lakksko på Romsdalseggen, sier Klepaker.

– Minst mulig inngrep

Leder i Romsdalen AS, Ståle Amundsen, bekrefter at han er kjent med kritikken. Han forteller at de jobber med å sikre gode løsninger for parkering. Men han er uenig i at prosessen har gått for fort.

– Jeg synes vi har kjørt en ryddig prosess med tanke på reguleringsplan og kommunen. Vi er godt innenfor bestemmelsene som reguleringsplanen sier at vi skal være, sier han.

– Det mener Klepanger at dere ikke er. Masten skulle vært 10–20 meter kortere, og det skulle ikke være sprengning i området?

– Det er helt riktig at vi ønsker minst mulig sprengning. Det vi har utført av sprengning, har med selve sikringen av fundamentet til taubanen å gjøre. Det mener vi er innafor, sier Amundsen, og legger til at de også bygger mindre enn de reguleringsplanen tillater.

Ifølge Amundsen investerer de store beløp for å sikre minst mulig inngrep i naturen, som reversible installasjoner.

– Det skal også borres et hull gjennom hele fjellet for infrastruktur, vann og avløp. Det gjør vi for å redusere inngrep og sår i terrenget.

Med disse elementene, mener Amundsen at prosjektet vil skille seg ut fra andre.

– Hva med at Klepanger mener at han og lokalbefolkningen ikke blir involvert?

– Vi går ut i avisen og informerer, så det må stå for hans regning. Vi har en åpen dørs politikk for alle – både de som er for og de som er mot. De er hjertelig velkommen til å komme og ta et besøk og en prat med meg.

Publisert: 22.07.20 kl. 21:18

