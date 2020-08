UTVIDER: Erna Solberg varsler at regjeringen vil endre permitteringsregelverket. Foto: Frode Hansen

Solberg: Nå får bedriftene permittere folk i ett år

Statsminister Erna Solberg (H) varsler at hun vil utvide permitteringsordningen som ble endret under starten av corona-krisen i vår. Nå kan bedriftene permittere folk i 52 uker.

Regjeringen varsler i dag at de vil utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. De som ble permittert i mars, kan nå være permittert helt frem til mars neste år, uten at bedriftene tvinges til å si dem opp.

Endringen skal innføres fra 1. november og vare til 30. juni neste år.

– Vi ser at en slik endring er nødvendig i den økonomiske situasjonen vi fortsatt ser for oss fremover, i alle fall et halvt år og kanskje videre, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Hun peker blant annet på reiselivet og eksportbedrifter som områder i økonomien med et behov for utvidede regler.

– Vi sa før sommeren at vi skulle vurdere utviklingen i økonomien fremover mot høsten, blant annet for å vurdere permitteringsreglene. Nå har vi i tillegg fått et brev fra partene i arbeidslivet formidlet av riksmegleren, der de ber om en avklaring og en utvidelse av permitteringsreglene til 52 uker. Derfor gjør vi disse endringene nå, sier hun.

Fakta om permitteringsreglene * Normalt kan en arbeidstaker være permittert i 26 uker. Arbeidsgiver betaler lønn de første 15 dagene, deretter overtar Nav. * Stortinget vedtok midlertidige endringer i permitteringsregelverket da koronapandemien inntraff i vår. * For arbeidstakere som ble permittert i mars og april, ble ordningen utvidet til å gjelde ut oktober måned. * Arbeidsgivere betalte lønn kun for de første to dagene. * Fra arbeids- og næringslivet og fra opposisjonen har det kommet krav om at permitteringsperioden må midlertidig utvides til 52 uker, slik det ble gjort under finanskrisen i 2008. * Regjeringens forslag innebærer at maksimal permitteringsperiode nå blir 52 uker. Dette skal etter planen vare til juni neste år. Det reduseres da til maks 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021. Vis mer

VILLE UTVIDE: Både LO og NHO har tidligere bedt regjeringen utvide permitteringsordningen til å gjelde i 52 uker. Foto: Frode Hansen

Normalt kan folk permitteres i 26 uker.

Flere opposisjonspartier, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og fagforeningen LO har krevd at ordningen utvides til 52 uker etter at Stortinget i vår gjorde endringer på grunn av corona-krisen.

Ny arbeidsgiverperiode

Erna Solberg vil også innføre en ekstra arbeidsgiverperiode for langtidspermitterte. I denne perioden må bedriftene betale.

– Dette må ikke bli et hinder for at folk kommer tilbake i jobb. Vi er opptatt av at arbeidsgivere reelt sett må vurdere om de skal beholde folk permittert eller om arbeidskraften skal gjøres disponibel for andre, sier Solberg til VG.

– Vi vil derfor innføre en ny arbeidsgiverperiode på fem dager for dem som er permittert mer enn 30 uker, sier hun.

Normalt sett betaler bedriften lønnen for permitterte i 15 dager, før Nav tar over. I vår ble dette midlertidig redusert til to dager.

Regjeringen foreslår at den andre arbeidsgiverperioden trår i kraft 1. januar og gjelder alle som har vært permittert i 30 uker eller mer.

OPPOSISJONEN: Flere partier på Stortinget har krevd endringer i regelverket. Denne uken kom det også nye signaler fra Frp. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det faglig dokumenterte problemet med permitteringsreglene er at det kan bidra til at bedrifter i vekst ikke får arbeidskraft, fordi andre holder på kompetansen. Derfor innfører vi dette. Det fine for de permitterte er at de får litt mer betalt i den perioden, sier hun.

Flertall på Stortinget

Denne uken varslet Frps Erlend Wiborg at partiet nå trolig vil stemme for å utvide permitteringsperioden til 52 uker, dersom det fortsatt var et krav fra NHO og LO. Det meldte FriFagbevegelse.

Det betyr at det ville vært flertall for endringen på Stortinget, selv uten regjeringspartiene.

– Hvorfor varsler dere dette først nå?

– Vi har fått et brev og partene i arbeidslivet har bedt om det. Det er også dette tidspunktet vi har sagt vi skal gjøre endringen, sier hun.

STORTINGET: Erlend Wiborg (Frp) leder Stortingets arbeids- og sosialkomité. Foto: Jørgen Braastad

Legges frem i Stortinget

Samtidig som permitteringsperioden utvides til 52 uker, så går man tilbake til det normale regelverket hvor dette må gjøres innenfor en 18 måneders periode.

Endringene har konsekvenser for årets budsjett.

Regjeringen vil derfor legge fram en proposisjon til Stortinget med forslag til budsjettvedtak.

Publisert: 13.08.20 kl. 13:02

