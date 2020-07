KALNES: Prøver av coronaviruset på Sykehuset Østfold Kalnes. – Kapasiteten har vært god til tross for at vi har fått en betydelig økning i prøvemengden de siste ukene på grunn av utbruddet i Moss, sier overlege for mikrobiologi Anita Kanestrøm. Foto: Gisle Oddstad

Full forvirring rundt coronatester i Moss

SARPSBORG (VG) Sykehuset Østfold Kalnes avviser at 190 prøvesvar som Moss kommune sier de har ventet svar på, sto hos dem. – En misforståelse, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Oppdatert nå nettopp

Onsdag sa kommuneoverlege Kristian Krogshus i Moss at en forsinkelse på prøvesvar etter coronatester skyldtes et etterslep ved laboratoriet ved Sykehuset Østfold Kalnes.

Han sa at de ventet på svar fra 190 prøver, og at han hadde snakket med fagdirektøren som sa at de hadde økt kapasiteten og lovet raskere prøvesvar heretter.

Overlege for mikrobiologi Anita Kanestrøm ved Kalnes avviser torsdag overfor VG at det er et etterslep ved laboratoriet.

– Disse prøvene har ikke stått og ventet hos oss, det er vi helt sikre på, sier Kanestrøm.

Overlege for mikrobiologi Anita Kanestrøm ved Sykehuset Østfold Kalnes avviser at det er et etterslep ved laboratoriet. Foto: Gisle Oddstad

Prøvesvar kommer i løpet av 24 timer

Kanestrøm forteller at prøvesvarene på coronatestene kommer i løpet av 24 timer.

– Prøvene fra kommunene kommer etter avtale inn i 18-tiden. Da blir de prioritert og man begynner med analysene neste morgen. De fleste besvares i 13-tiden. Hvis det kommer nye prøver den dagen før klokken 11.30 på formiddagen, blir de besvart samme dag, sier Kanestrøm.

Hun tilføyer at alle prøvene sykehuset hadde mottatt før klokken 11.30 onsdag, ble besvart før klokken 15.30 samme dag.

les også Smitteutbruddet i Moss: Kartlegger et fjerde selskap

– Når det gjelder de 190 vil vi gjerne være med og finne ut av hva som kan ha skjedd. Vi vet ikke hvilke prøver det dreier seg om. Om det er slik at vi aldri har mottatt dem og at man må prøve å finne ut av hva om har skjedd med dem, eller om vi har mottatt og analysert dem, men at det har skjedd en feil i den elektroniske rapporteringen, sier overlegen.

Hun understreker at de ikke har fått en henvendelse fra Moss kommune om de aktuelle 190 prøvene.

Se flere bilder av hvordan coronatester analyseres på Sykehuset Østfold Kalnes:

SYKEHUSET ØSTFOLD KALNES: På labben der COVID-19 prøvene analyseres.

Må ha vært en misforståelse

På spørsmål fra VG etter pressekonferansen torsdag svarer kommuneoverlege Krogshus at de trodde det var en forsinkelse på ett døgn.

– Vi forsto det som at det var fordi prøvene var forsinket. De har forklart at de har hatt god kapasitet hele veien, så dette må ha vært en misforståelse.

– Du sa i går at du hadde snakket med fagdirektøren på sykehuset?

– En av mine medarbeidere hadde fått vite fra en på sykehuset at de lå litt på etterskudd blant annet fordi de testet mange av sine ansatte, men det må ha vært en misforståelse. Vi ser nå at de har god kapasitet og at de har testet alle våre 190 prøver. Vi er veldig glade for å ha fått svar på dem, sier kommuneoverlegen.

Han opplyser at de torsdag har fått svar på alle testene som de ventet – kun to av dem var positive. Prøvesvarene fra de 105 nye testene som er tatt det siste døgnet, er ventet i løpet av torsdag kveld eller ettermiddag.

FHI: Tillit til Moss

Overlege og spesialist i samfunnsmedisin Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet sier til VG at de har tillit til at Moss håndterer utbruddet på en god måte og at de ikke har indikasjoner på noe annet.

– Moss følger retningslinjene om testing og har gjort en grundig jobb med å følge opp nærkontakter i dette utbruddet. Kommunen har tatt utbruddet på alvor, mobilisert for å stanse utbruddet, og gjør det de kan for å få oversikt over alle involverte parter, sier Hauge.

Hun forteller at Norge nå er i en situasjon hvor det kan oppstå smittetilfeller der man ikke har oversikt over kilden.

– Vi antar at det skjer noe smitte i samfunnet i dag som vi ikke kjenner kilden til, men at dette gjelder få personer. Lokale utbrudd vil derfor kunne skje; noen vil ha ukjent smittekilde, andre kjent smittekilde. Formålet nå er å få kontrollen over utbruddene før de sprer seg.

Publisert: 30.07.20 kl. 15:28 Oppdatert: 30.07.20 kl. 15:47

