fullskjerm neste VOLD: To personer er pågrepet etter et masseslagsmål på Ulven i Oslo.

Fire til sykehus etter masseslagsmål og «villet kollisjon»

Tre personer er sendt til sykehus etter et masseslagsmål med 10 til 12 personer involvert i Ulvenveien. Politiet melder også om slagsmål i Økernveien.

Oppdatert nå nettopp

Politiet i Oslo er på Ulven etter meldinger om flere som slåss. Balltre og jernstenger har vært involvert i slåsskampen. Totalt fire personer er pågrepne, opplyser politiet til VG klokken 16.45.

Fire personer er sendt til sykehus med stikkskader etter hendelsen. Politiet bekrefter at de har beslaglagt en kniv på stedet.

Operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt melder at slagsmålet brøt ut etter en kollisjon hvor tre biler var involvert.

– Det fremstår som en villet kollisjon. De involverte er del av samme miljø, sier operasjonslederen.

Noe senere melder politiet at det har vært et nytt slagsmål i Økernveien, som de setter i sammenheng med det som skjedde i Ulvenveien. De melder at det er brukt balltre, men at ingen er skadet.

– To biler er sett kjørende fra stedet, blant annet en sølvgrå svenskregistrert Mercedes Benz, skriver politiet.

UNDERSØKER: Politiet undersøker en av bilene på stedet. Foto: KRISTER SØRBØ

– Vi har god kontroll på stedet og jobber med avhør av vitner, meldte politiet på Twitter klokken 15.30.

– Vi fikk mange nødtelefoner, det har vært slåsskamp med balltre og jernstenger. En person er trolig knivstukket. Ambulanse og politi på stedet, vi har pågrepet to personer, sa operasjonsleder Engeseth til VG 15.05.

Publisert: 04.08.20 kl. 15:27 Oppdatert: 04.08.20 kl. 17:14

