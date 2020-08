14 nye smittede i Indre Østfold: Avlyser arrangementer og begrenser utelivet

På en pressekonferanse fredag ble det klart at Indre Østfold vil stenge utesteder tidligere og avlyse flere arrangementer.

Der sier kommuneoverlege Jan Børre Johansen at de nå har registrert til sammen 14 nye tilfeller. Dermed har én ny person testet positivt siden torsdag.

– Vi har kunnet avdekke reiseaktivitet i alle kohortene, unntatt i én. Det vil si at to av personene ikke har vært på reise.

Han legger til at reiser til grønne områder i Sverige og Polen er gjennomgående for de smittede.

– Vi som kommune vurderer situasjonen som like omfattende som i mars i år, ved pandemiens utbrudd.

BESØKT: Corner Pub var blant utestedene de coronasmittede personene har vært innom. Foto: Krister Sørbø

Ifølge seksjonsleder for behandling og mestring, Kristian Devold, sier de har opplevd mye trafikk på coronatelefonen de siste dagene. De hadde 60 henvendelser i juni og i juli 100.

– I går hadde vi til sammen 1000 henvendelser.

De har også gjort langt flere tester.

– I juni testet vi 60 personer per dag, i går testet vi 216 personer. Pågangen er altså økende, sier han.

De har ifølge ham hatt god kontroll på pandemien fra april frem til for noen dager siden. Men de har også bygd opp testkapasiteten for å være klar for et slikt utbrudd de opplever nå.

– Vi ser det fungerer, vi bruker kort tid på å få positive og negative tester.

– Som vi har hørt i dag, og som vi har informert innbyggerne om, har vi fått en kraftig oppblomstring av coronasmitte, sier ordfører Saxe Frøshaug på pressekonferansen.

Frøshaug opplyser videre om at de har gjennomført en mengde tiltak for å hindre mye smittespredning. De har blant annet avlyst flere festivaler, som Kraftfestivalen, og en mindre fotballturnering samt et tivoli.

– I utelivsbransjen vil vi redusere åpningstidene kraftig. Vi vil stenge senest klokken 23. Vi vet det er alkohol involvert og høy promille som gjør det vanskelig å overholde smittevernsreglene, sier han.

De vil også gjeninnføre besøksforbud på sykehjem i kommunen for å hindre å få smitten inn der. Ordføreren kommer også med oppfordring til de som har planer om å samles i sosiale sammenkomster i sommerværet som er meldt.

– Dette er tiden for å tenke seg om en gang til. Dette er tiden for å tenke på at det er viktig å holde avstand. Det skal utrolig lite til før vi har en hverdag med mye smitte.

– Vi vil understreke alvoret i situasjonen, sier han.

STENGT: Mine’s hadde hengt opp en lapp på døren torsdag, der det står at de holder stengt frem til de får svar på coronatester. Foto: Krister Sørbø

Torsdag meldte Indre Østfold at de tre utestedene Corner Pub, Snackbaren 1985 og Mine’s hadde hatt besøk av coronasmittede personer. Til sammen var det registrert sju smittetilfeller i kommunen.

Senere samme dag meldte Dagbladet at seks nye personer har testet positivt. Dermed er det til sammen 13 nye kjente smittetilfeller i Indre Østfold, som nå har økende smittetrend ifølge VGs talloversikt.

