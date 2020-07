IMPORTERT: FHI ser på hvor mange av de smittede i Norge som ble smittet her – og hvor mange som trolig tok med seg smitten hjem fra utlandet. Og andelen fra utlandet øker. To menn fra Trondheim har – for eksempel – trolig blitt smittet i Danmark (ukjent akkurat hvor). Bildet viser Løkken i Hjørring kommune, et populært feriemål. Foto: Gisle Oddstad

56 smittet i utlandet siste to uker - 9 i grønne land

Andelen som har blitt smittet i utlandet øker - igjen.

– I løpet av de siste to ukene har om lag halvparten av de nye tilfellene med kjent smittested rapportert smitte etter reise utenlands, skriver FHI i en fersk ukesrapport.

47 av de 56 personene som har vært på reise i utlandet, har vært i såkalt «røde» land.

13 i Kosovo.

12 i Serbia

6 i Sverige

og 11 i andre land

I tillegg kommer 9 som har vært på reise i de «grønne» landene Danmark, Polen og Tyskland.

Likevel understreker FHI at smittespredningen i Norge fortsatt er lav. Ifølge VGs tallspesial har Norge fortsatt en flat smittetrend.

Økning fra utlandet - igjen

FHI kunne allerede i forrige uke melde om en stor økning i hvor mange som er blitt smittet i utlandet, etter at det 10. juli ble åpnet for flere utenlandsreiser. Faktisk så de en tredobling fra uke 28 til 29. Men hele 21 av de 22 som ble smittet i utlandet i uke 28 ble smittet i «røde» land.

Siden har to utbrudd i Moss kommet fra reisende til «grønne» land. To menn fra Trondheim og én person fra Drammen er i tillegg smittet etter en reise til «grønne» Danmark.

Slik har det økt: Andelen som har blitt smittet med coronaviruset i utlandet (i motsetning til i Norge) var ifølge FHI 11 prosent i uke 28. Oppdaterte tall viser at det steg til 44 prosent i uke 29 - og så til 51 prosent i uke 30.

– Ser dere med bekymring på at flere oppgir å ha blitt smittet i grønt land?

– Det er viktig å være klar over at også reiser til grønne land kan bety at man utsetter seg for større risiko for smitte enn ved å være i Norge, svarer FHI-overlege Siri Helene Hauge.

Merk: Belgia blir trolig farget rødt i løpet av uken - og også Tsjekkia ligger nå over FHIs smittekrav.

– Smittesituasjonen i mange grønne land er betydelig høyere enn Norge. Bekymringen er naturligvis at Norge vil kunne få lokale smitteutbrudd som følge av import av smitte fra utlandet, og dette er en situasjon vi følger svært nøye med på, sier Hauge i FHI.

Men likevel: FHI påpeker at tallene fortsatt er små og at de fleste som er blitt smittet i utlandet, ble smittet i «røde» land.

– Det er fremdeles små tall på antall smittede fra utlandet, og det ser fremdeles ut til at størstedelen av smitten kommer fra røde land, skriver FHI-overlege Siri Helene Hauge i en e-post til VG.

Publisert: 29.07.20 kl. 13:12 Oppdatert: 29.07.20 kl. 13:26

