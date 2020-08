VG-Peil-Logo – Viktig for meg å ikke drikke Influenceren Jennie Sofie (19) valgte bevisst å ikke drikke alkohol før hun fylte atten år. – Det var veldig viktig for meg. En viktig verdi, og noe jeg klarte. Jeg ville være et godt forbilde og vise at det er fullt mulig. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 01. august, kl. 14:00 Privat Nå har Jennie fylt nitten, men føler fremdeles ikke behovet for å drikke alkohol. – Jeg kan kanskje ta meg et glass vin en gang til en middag, eller jeg kan ta meg en cider på en jentekveld. Jeg er ikke like streng på det nå, men samtidig har jeg ikke et behov for å drikke, forteller hun. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 01. august, kl. 14:00 Privat

Jennie Sofie (19): – Føler ikke behov for alkohol

– Jeg vet om folk i nærmiljøet som startet å drikke da vi begynte i åttendeklasse, forteller Jennie Sofie.

VG har tatt kontakt med henne for å snakke om drikkepress, og det å ta avstand til alkohol som ung.

– Jeg synes det er så rart å snakke om å «ta avstand» fra alkohol når man er under atten år. Men ja, hvis man vil kalle det det, så er det vel det jeg gjorde, sier hun.

Jennie Sofie har 267.000 følgere på instagram, og er en av de største influencerne i Norge.

Foto: Skjermbilde Instagram / @jenniesofie

Før hun fylte atten år valgte Jennie bevisst å ikke drikke alkohol. Da attenårsdagen nærmet seg delte hun en video på YouTube om å ikke ønske å feste og drikke selv om hun nærmet seg myndighetsalder.

– Og så fylte jeg atten år, men følte fortsatt ikke på noe behov. Så da drakk jeg fortsatt ikke det året jeg var atten år.

– Folk føler på press

Nå kan hun drikke en alkoholenhet en sjelden gang i blant, men drikker fremdeles ikke alkohol ofte.

– For meg har det for så vidt vært lett, fordi jeg har vært veldig sikker på valgene mine og ikke latt meg påvirke, men for andre er det ikke like lett, forteller hun.

– Jeg har fått masse meldinger av unge jenter, og noen gutter, som har åpnet seg opp om utestengelse i forbindelse med alkohol og drikking. Det er et problem. Folk føler på press.

Foto: Skjermbilde Instagram / @jenniesofie

Hva er egentlig drikkepress?

– Jeg kan bare snakke av egen erfaring, men jeg har opplevd at det oppstår fra en veldig ung alder.

– Det kan være at man fysisk blir utestengt og mobbet for å ikke drikke, men også det at man kan kjenne litt sånn «er det meg eller er det dem?», fordi man kan påføre andre press uten at man er helt klar over det, og man kan også påføre seg selv press.

Jennie forklarer at det ikke nødvendigvis er slik at noen sier eksplisitt at du må drikke for å bli akseptert, men at man kan være redd for å ikke bli akseptert hvis man ikke gjør det.

I følge Blåkors oppgir flere at de har en følelse av å sende et sterkt signal dersom de velger å ikke drikke. Det kan oppfattes som at man tar avstand, kjeder seg eller ikke vil ta del av fellesskapet.

Hanne Backe-Hansen, Rådgiver i forebygging i Blåkors Foto: Privat

– Når man takker nei til alkohol får man ofte spørsmål om hvorfor, og du må komme med en «gyldig grunn», forteller Rådgiver i forebygging i Blåkors, Hanne Backe-Hansen (over).

– Alkohol er ofte en sosial greie, og mange er redd for å være «sosiale avvikere». Det kan føles uhøflig å takke nei, selv om man ikke vil ha. Faktisk sier én av fem heller ufrivillig ja til alkohol enn å forklare hvorfor de takker nei.

– Du vet aldri årsaken til hvorfor noen velger å ikke drikke

Foto: Skjermbilde Instagram / @jenniesofie

– Det som er viktig å unngå er den pressingen som man kanskje ikke helt merker at man påfører andre, svarer Jennie på spørsmål om hvordan man kan unngå drikkepress.

– Som det å spør 2-3 ganger om noen vil smake. Det kan oppleves som press.

– Men også det å bare bli konstant påminnet om at du må ha en grunn til å ikke drikke, eller at du er annerledes. Det kan få folk til å vippe over; «Ok, jeg tar og holder i den cideren, og drikker den – for da slipper jeg disse spørsmålene».

– Må man alltid ha en grunn til å ikke drikke?, spør hun.

Jennie Sofie poengterer at man ikke kan vite hvorfor noen velger å drikke.

– Min grunn var ganske enkel. Det var ikke et behov. Når folk spurte, så var det bare sånn «nei, jeg har ikke et behov for å gjøre det», men du vet ikke hva folk har gått igjennom.

Hun trekker fram eksempler som at folk kan ha hatt et avhengighetsproblem, være gravide, ha opplevd misbruk eller slite med berusede familiemedlemmer.

– Du vet aldri årsaken til hvorfor noen velger å ikke drikke, og du har ikke en rett til å vite det. Og de har heller ingen plikt til å fortelle deg det.

Se mer om Jennie Sofies valg om å ikke drikke, og hennes oppgjør med drikkepress.

Publisert: 01.08.20 kl. 14:00