VISEPOLITIMESTER: Sveinung Sponheim leder strategisk stab i Oslo politidistrikt. Foto: Frode Hansen

Ville svindle til seg coronastøtte i visepolitimesterens navn

Svindelmistenkte bedrifter registrerte flere hundre personer som ansatt og fikk ubetalt coronastøtte i millionklassen. Blant de fiktive ansatte var navnene til en visepolitimester og en politiadvokat i Oslo.

Nå nettopp

En forretningsmann er nå siktet for å ha svindlet til seg millioner fra regjeringens coronastønad.

Ordningen skulle sørge for rask utbetaling fra NAV til ansatte som ble permittert fra jobbene sine på grunn av coronatiltakene.

Forretningsmannen mistenkes for å falskt registrere et stort antall personer som ansatt i sine bedrifter – etter at støtteordningen ble innført. Deretter fikk bedriftene utbetalt store summer i støtte til fiktive ansatte.

– Vi kan bekrefte at navn på ansatte hos politiet dukker opp og er brukt i bedragerisaken. Vi har ikke noen grunn til å mistenke disse personene for å være delaktig, sier Rune Skjold, seksjonsleder i Oslo politidistrikt.

Visepolitimesteren: – Guffen følelse

På listen over fiktive ansatte sto navnene til en politiadvokat, og til visepolitimester Sveinung Sponheim ved Oslo politidistrikt.

Hans navn og personnummer skal ha blitt registrert på et firma allerede i mars. Selv fikk han beskjed av sine kolleger like før han skulle på sommerferie.

– Det var en guffen følelse at noen har misbrukt meg på den måten. Det kom uforvarende på, men jeg fikk samtidig beskjed om at jeg var en av mange, sier Sponheim til VG.

les også Ap om coronastøtte: – Må slå ned på dem som jukser

Han tror ikke det var en målbevisst handling.

– Det virker tydelig at de ikke har visst hvem sitt navn de har misbrukt. Jeg var jo redd for det i starten, siden jeg sitter med så mange fullmakter gjennom jobben, sier Sponheim.

Oslo politidistrikt har avklart habilitetsspørsmålet med statsadvokaten, og etterforsker saken, opplyser seksjonsleder Rune Skjold i Oslopolitiet. Foto: Nils Bjåland

Da de ansattes navn dukket opp, måtte politidistriktet gå en runde og sikre at de var nøytrale nok til å fortsette etterforskningen.

– Vi har tatt opp spørsmålet om habilitet med statsadvokaten, som har avklart at Oslo politidistrikt kan etterforske saken videre, sier Rune Skjold.

Ifølge seksjonslederen er politiets teori at navnene var tilfeldig valgt.

Registrerte døde som ansatte

Etterforskningen pågår for fullt ved Oslo politidistrikt. De jobber med å få oversikt over alle navnene og summene som er betalt ut.

Det er snakk om navn og personnummer til flere hundre personer, kanskje opp mot tusen, ifølge politiet. Det er søkt om lønnskompensasjon til flere personer som var døde.

– Det er et stort antall personer som har fått sin identitet misbrukt, fra alle slags yrker. Jeg kan bekrefte at det også har blitt registrert døde personer som arbeidstakere, sier seksjonslederen til VG.

Beløp i millionklassen ble utbetalt før svindelen ble oppdaget.

Det var NAV sammen med Skatteetaten som oppdaget et mønster og anmeldte saken til politiet.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, her avbildet sammen med statsminister Erna Solberg, sier man har stanset utbetalinger på nær 11 millioner kroner som følge av nye rutiner. Foto: Terje Pedersen

– Et analysesamarbeid mellom NAV Kontroll og Skatt har avdekket mulig svindel. Begge har uavhengig av hverandre oppdaget mistenkelig etterregistrering i Aa-registeret/A-inntekt. NAVs analyser, samt dialog med politiet, tyder på at det dreier seg om systematiske svindelforsøk fra kriminelle miljøer, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til VG.

Han forteller at NAV mellom 2. og 6. juli etablerte en ny rutine for å hindre feilutbetalinger.

– Den innebærer nå en fire dagers forsinkelse fra vedtak til utbetaling. Dette gir mulighet for å sjekke opp mot Aa-registeret og A-inntekt, slik at forsøk kan stanses ved å sperre utbetaling, sier Røe Isaksen.

Etter at rutinen ble etablert er utbetalinger på nærmere 11 millioner kroner stoppet, ifølge ministeren, og flere personer er anmeldt.

– NAV Kontroll er i løpende kontakt med Skatt, Økokrim og ulike politidistrikter knyttet til konkrete saker. Det er bedt om etterforskning i omtrent 20 saker, i tillegg er flere saker i ferd med å sendes over til Økokrim/politiet.

Advokat Usama Ahmad er forsvarer for en mann i 30-årene som er siktet i saken. Foto: Terje Bringedal

Siktede har ikke forklart seg

Forretningsmannen ble pågrepet torsdag for en uke siden og samtykket til varetektsfengsling i fire uker.

Mannen i 30-årene har ikke tatt stilling til om han sier seg uskyldig i siktelsen, og heller ikke svart på spørsmål fra politiet.

– Han har ikke har hatt anledning til å gå gjennom dokumentene i saken ennå. I løpet av uken vil han ta stilling til siktelsen og vurdere å gi en forklaring, sier forsvarer Usama Ahmad.

– Hva er hans forklaring på hvordan flere hundre personer, deriblant en visepolitimester og politiadvokat, ble registrert som ansatt i hans bedrifter?

– Det har jeg ingen kommentar til på det nåværende tidspunkt, sier forsvareren.

Publisert: 28.07.20 kl. 19:31

Fra andre aviser