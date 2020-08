SMITTE: Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø sier at de fortsatt venter på prøvesvar for ni av 20 coronatestede passasjerer. Foto: Ørn E. Borgen

11 passasjerer testet negativt – en har fått corona

11 av 21 passasjerer testet for corona har sålangt testet negativt. En passasjer i Drammen har testet positivt og fått symptomer på corona.

Oppdatert nå nettopp

Til nå er 20 av passasjerene fra Hurtigruten MS «Roald Amundsen» i Tromsø testet for corona. Svarene er klare for 11 av disse, og de viser ingen coronasmitte, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

– De må fortsatt være i karantene, for en negativ test betyr ikke at de ikke er smittet. De er så klart glade for at de ikke har fått positivt prøvesvar nå, sier Kristoffersen til VG.

Det kan ta tid fra passasjerene ble utsatt for smitten til viruset gir utslag på en test. Derfor har de ikke status som bekreftet smittefrie.

Derimot mener kommunelegen nå at de kan være sikre på at de ikke har smittet andre.

– En negativ test betyr at de ikke har vært smitteførende. I den grad de har oppholdt seg sammen med andre, er det så klart positivt. Men, det kan de fortsatt bli smitteførende, sier kommuneoverlegen.

Coronasyk passasjer var på sykehus

Samtidig har en passasjer i Drammen fått symptomer og testet positivt på corona. Denne passasjeren har vært en kort periode på Drammen sykehus for annen medisinsk behandling, ifølge en pressemelding fra kommunen.

Kommunen og sykehuset følges nå opp, ifølge kommuneoverlege John David Johannessen.

– Vi har i kommunen et godt system for å håndtere disse utfordringene. Samarbeidet med sykehuset fungerer som det skal, og vi opplever at FHI er tett på situasjonen vår, med råd og oppfølging, sier Johannessen.

Dette er en passasjer fra den første cruiseturen til Svalbard, med avreise fra Tromsø 17. juli.

En passasjer fikk påvist smitte etter den første av to cruiseturer til Svalbard. Hurtigruten ble informert og fikk råd om å varsle passasjerene fra FHI. Det valgte Hurtigruten å ikke gjøre, slik at passasjerene har reist videre uten å være klar over smittefare.

I tillegg reiste mange av passasjerene hjem etter ankomst i Tromsø fredag 31. juli. Nå skal 69 kommuner følge opp de hjemvendte passasjerene og sørge for at disse også blir testet.

Forventer flere prøvesvar

Til nå har 36 ansatte og to passasjerer fått påvist smitte på Hurtigrutens cruise fra Tromsø til Svalbard. Fire ansatte får fortsatt behandling på sykehuset.

– At de første resultatene er negative er et godt tegn. Så må vi bare avvente til de siste resultatene kommer, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen til VG.

De skal være klare i ettermiddag.

Tromsø kommunes smittesporingsteam jobber med å kontakte alle passasjerer fra de to cruisene.

HURTIGRUTEN: MS «Roald Amundsen» ligger nå til kai i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Holdes fortsatt i karantene

Det skal nå være 49 personer i karantene i Tromsø, som ikke er hjemmehørende der. De holdes fortsatt i karantene og er nå flyttet fra hotell til egne innkvarteringer.

De som ikke er testet ennå, vil bli prioritert i løpet av dagen og kvelden.

– Deres prøvesvar vil være klare i kveld eller i morgen, sier Kristoffersen.

Alle passasjerer med bopel i Tromsø får derimot time for testing fortløpende, sier legen.

Hurtigruten har forklart at noen av de ansatte ble syke under den siste turen til Svalbard, men lege på skipet vurderte at det ikke var grunn til å mistenke corona. Fredag ble fire ansatte innlagt på universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Publisert: 02.08.20 kl. 13:52 Oppdatert: 02.08.20 kl. 14:03

