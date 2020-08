KOMMUNEOVERLEGE: Anine Johnsen Myhrvold i Nordre Follo. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

61 skole- og barnehagebarn i karantene

I går testet to ansatte på SFO ved Vevelstadsåsen skole og Vestråt barnehage i Nordre Follo kommune positivt på coronaviruset. Nå er 61 barn satt i karantene.

61 barn, 13 ansatte og tre foresatte på SFO ved Vevelstadåsen skole og Vestråt barnehage i Nordre Follo settes i karantene. Dette etter at to ansatte ved SFO og barnehagen i går testet positivt på coronaviruset.

– Ved Vevelstadåsen skole er 36 barn, fem ansatte og en foresatt i karantene. Ved Vestråt barnehage gjelder det 25 barn, åtte ansatte og to foresatte, sier smittevernoverlege Monica Viksaas Biermann på en pressekonferanse.

Mandag formiddag varslet Nordre Follo kommune at foreldre ikke får følge førsteklassingene inn på skolene som et smitteverntiltak.

– Bakgrunnen er smittesituasjonen i samfunnet nå. Vi har et ønske om at skolene skal være så sikre som mulig, sier Katti Anker Teisberg, områdeleder for skolene i kommunen.

Det er totalt 14 barneskoler i kommunen og totalt 781 barn som skal begynne i første klasse.

