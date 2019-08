TERRORSIKTET: 21 år gamle Philip Manshaus er varetektsfengslet i fire uker, siktet for terror og drap. Foto: Gisle Oddstad

Polititeori: Ville kopiere moskéangrepet på New Zealand

Politiet undersøker om terrorsiktede Philip Manshaus (21) ville kopiere Brenton Tarrant som drepte på 51 mennesker i Christchurch i mars i år.

– Det er en teori i vår etterforskning, forteller politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby til VG.

Like i forkant av angrepet mot al-Noor-moskeen lørdag ble det publisert et nettinnlegg i navnet til Philip Manshaus i et undergrunnsforum som er koblet til andre skytemassakre.

I innlegget står det:

«well cobbers it’s my time, i was elected by saint tarrant after all»

MASSEMORDER: Brenton Tarrant (28) omtales av australske myndigheter som en høyreekstrem tilhenger av hvit nasjonalisme. Foto: MARK MITCHELL

Politiet er kjent med innlegget og det er en del av deres etterforskning, men de har ikke konkludert med at det er skrevet av Manshaus.

I forumposten vises det direkte til Christchurch-massemorderen Brenton Tarrant.

Moskeen hvor flertallet ble drept på New Zealand heter «al-Noor» – i likhet med moskeen i Bærum.

Vedkommende som har publisert innlegget skriver også at tekniske problemer gjør at han ikke kan sende direkte på nettet. Tarrant strømmet masseskytingen direkte på Facebook.

Politiet opplyste mandag at Manshaus var iført en hjelm med et GoPro-kamera hvor det ble gjort opptak av angrepet, men politiet kjenner ikke til at det ble sendt direkte. Opptaket er nå hos politiet og er et svært sentralt bevis i straffesaken mot bærumsmannen.

Undersøker flere nettinnlegg

Politiet undersøker også to bilder som ble publisert på et annet forum. Bildene viser en ung mann som har kamuflert ansiktet med en hodeskalle-maske som forbindes med nynazister. Mannen på bildet har også et gevær.

– Vi kjenner til bildene og sjekker disse, men vi kan ikke bekrefte at det er siktede som er avbildet, sier Kraby til VG.

Et datostempel i filnavnet på bildene, som ble lagt ut i forumet, tyder på at de er tatt fredag – dagen før drapet og angrepet på moskeen i Bærum.

Politiet har beslaglagt flere våpen fra åstedet i moskéen. Det dreier seg stort sett om tradisjonelle jaktvåpen. Politiet har foreløpig ikke ønsket å være mer spesifikke enn det.

Den siktede 21-åringen hadde ikke selv våpentillatelse, men han hadde tilgang til våpen som er lovlig registrert i boligen hvor han har folkeregistrert adresse.

Drepte stesøster

I tillegg til moskéangrepet, er Manshaus siktet for drapet på den adopterte stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). Politiet har ikke opplyst dødstidspunktet, men det har trolig skjedd tett opp mot angrepet mot al-Noor-moskeen.

Elisabeth Hagen, som er oppnevnt som bistandsadvokat for Johannes mor, sendte tirsdag ut en pressemelding på vegne av alle de etterlatte.

«Tomheten og sorgen over tapet av henne som vi føler er nesten ikke til å bære. Johanne er fratatt sin fremtid og tanken på alt hun ikke får oppleve gir oss en sorg som ikke er til å bære», står det blant annet i uttalelsen.

Publisert: 13.08.19 kl. 16:14 Oppdatert: 13.08.19 kl. 16:42