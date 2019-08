Klikk for å aktivere kartet

Ni evakuert fra flere jordras i Nordland

Syv er evakuert fra et område ved Narvik og to fra Ballangen etter flere jordras natt til tirsdag.

– Området vi har valgt å evakuere er historisk sett rasutsatt, og elvene og bekkene i området har gått over sine bredder, noe vi vet gjør terrenget ustabilt, sier operasjonsleder i Nordland politidistrikt Ivar Bo Nilsson til VG like før klokken 03.

Området han snakker om er et område ved Beisfjordveien ved Narvik, hvor det natt til tirsdag ble meldt om flere jordras. Totalt syv personer er så langt evakuert fra området. To av dem ble fraktet i båt sammen med en hund og en kanin.

På grunn av svært store nedbørsmengder har politiet slitt med å skaffe seg oversikt over omfanget av rasene. De har hatt ute tre båter for å sjekke akkurat hvor rasene har gått, men jobben har vært vanskelig.

– Vi har ikke oversikt over omfanget, men de som er om bord i disse båtene forteller at det flyter en del vegetasjon i havet, og det tyder jo på at det er noe som har gått, sier operasjonsleder Bo Nilsson.

Veien blir stengt til tidligst tirsdag formiddag, opplyser politiet, som ikke vil gjøre mer på stedet før området er undersøkt av geolog.

Det ble også meldt om et jord- eller steinras i området ved Storvannet i Ballangen i Nordland. Klokken 6.22 tirsdag morgen er to personer evakuert herfra – snaut fem mil unna Beisfjord.

– Melder forteller til oss at hun har hørt sus av rennende vann og steiner som har rast forbi huset. Det er uklart hvor omfattende dette er, men det er et område med lite bebyggelse. Utfordringen for oss er at vi har alle våre ressurser på det andre stedet, sa operasjonsleder i Nordland politidistrikt Ivar Bo Nilsson til VG tidligere natt til tirsdag.

Raset har gått over en kommunal vei som går langs vannet, og var om lag 1,5 meter høyt og 40 meter bredt.

Publisert: 20.08.19 kl. 06:41