SLÅR SPREKKER?: Ifølge kommentator i Minerva, Jan Arild Snoen, må Solberg tvinge frem en løsning. Hvis ikke vil et parti forlate regjeringen før eller etter valget. Foto: Jørgen Braastad

Ekspert om regjeringens bompengekrise: – Kan ligge an til at Frp vil forlate regjeringen

Bompengekrisen har kjørt seg fast, og løsningen er enten at Erna Solberg tvinger gjennom et kompromiss, eller at et parti forlater regjeringen, mener eksperter.

For mindre enn 20 minutter siden

– Det kan nå ligge an til at Frp vil forlate regjeringen, ikke fordi de tvinges ut, men fordi de tror de får høyere velgeroppslutning utenfor regjeringen, mener Minerva-kommentator Jan Arild Snoen.

– Dersom Frp velger å gå, er det for sin egen del. De er veldig klare på at de ikke vil endre noe, og de har fått en liten oppsving på partimålingene etter de valgte å slutte seg til bompengeskissen, sier Snoen til VG.

Dette til tross for at Frp-kilder tolker Venstres hardkjørt mot de øvrige partiene som at partiet posisjonerer seg for å forlate regjeringen.

– Fastlåst situasjon

Ifølge Snoen er situasjonen nå så fastlåst at enten må et parti forlate regjeringen, eller så må statsminister Erna Solberg tvinge gjennom en løsning.

– Spørsmålet er om det finnes noe kompromiss. Problemet er at Frp trenger en klar seier, og Venstre vil ikke gi dem det. Det kan de ikke, for de sliter også på meningsmålingene, sier Snoen.

Om Frp velger å justere noe på bompengeskissen de har gått for, kan fremdeles velgerne velge å bli fordi de kjøper at partiet har gjort så godt de kan, mener Snoen.

Men det ser det ikke ut til at Frp vil gjøre noen endringer, og derfor ligger det an til at regjeringen vil slå sprekker, ifølge Snoen.

Om det skjer før eller etter valget, mener Snoen det er vanskelig å ha noen formening om.

– Overraskende om noen går

Bernt Aardal, professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, sier til VG at det mest overraskende for ham nå vil være om noen av partiene velger å gå ut av regjeringen før valget:

– Det som virkelig gjør denne situasjonen ekstra vanskelig er timingen. Det vil være en usikker strategi å gå ut av regjeringen så kort tid før valget. Det kommer til å bli veldig mye støy for det partiet som måtte gjøre det.

VALGFORSKER: Forsker og professor Bernt Aardal mener man vil se en reaksjon etter valget. Foto: Morten Holm / Scanpix

Da blir det vanskelig for dem å komme gjennom med budskapet de egentlig ønsker å fronte. Derfor mener Aardal at man heller vil se en reaksjon etter valget.

Han påpeker samtidig at han ikke kjenner de interne diskusjonene og dermed heller ikke hvor nære hverken Venstre eller Frp er å faktisk bryte ut.

– Store kostnader

Valgforskeren peker likevel på at det også på lengre sikt kan ha store kostnader å gå ut av regjeringen.

Uansett hvem som gjør det og uansett om det skjer etter valget.

– Da får man jo illustrert at den politiske avstanden mellom partiene egentlig er for stor til at man kan regjere sammen. Det spesielle med denne regjeringen er den store avstanden mellom Frp og Venstre og KrF, sier Aardal.

Han forventer uansett en eller annen form for snarlig avklaring av det som har blitt en åpen krangel i full offentlighet.

– Det er veldig skarpe fronter her som utspiller seg i det offentlig rom. Særlig mellom Venstre og Frp. Det er jo litt spesielt ettersom ideen med å ha alle fire i regjering var at man skulle unngå åpne konfrontasjoner. At man ikke klarer det sier jo litt om situasjonen, mener Aardal.

Publisert: 23.08.19 kl. 11:12