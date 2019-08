UVIRKELIG: Kjersti Toppe (Sp) representant i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget sier det er ganske uvirkelig at man har kommet dit hen at man nedprioriterer kvinnehelse og fødsler, og ber Høie komme på banen. Foto: Hallgeir Vågenes

Sp om regelbrudd i fødselsomsorgen: – Ikke betryggende i det hele tatt

Flere politikere reagerer kraftig på at mange kvinner ikke får den følgetjenesten de har krav på, og krever at helseminister Bent Høie (H) komme på banen.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Det er jo helt vanvittig at Høie skal komme med det nå. Han kan jo ikke ha kontroll på helsevesenet sitt. Det er ikke betryggende i det hele tatt.

Det sier Senterpartiets representant i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe, etter at helseminister Bent Høie (H) sier han er overrasket over tallene som kommer frem i VGs kartlegging av fødselsomsorgen i Norge.

VGs kartlegging viser at 77 kommuner i Norge ikke har en døgnbemannet følgetjeneste for gravide med lengre reisevei enn 90 minutter – ni år etter at kravene ble innført.

Krever svar

Toppe har lest saken, og beskriver den som uvirkelig.

– Det er jo dokumentasjon på en fødselsomsorg i Norge man hverken skulle tro var mulig, eller nødvendig for kvinner å oppleve i 2019, sier hun.

Nå skriver hun et skriftlig spørsmål til helseministeren, som han er nødt til å svare på. Det leverer hun i morgen.

Les hele spørsmålet under.

Kjersti Toppe (Sp) sitt spørsmål til helseministeren Aksepterer statsråden at det i mange tilfeller er opp til helseforetakene å avgjøre hvorvidt fødende med over 90 minutters reisevei får tilbud om følgetjeneste, eller vil han umiddelbart sikre at disse kvinnene faktisk får dette tilbudet? Begrunnelse: I en artikkel i VG 14. august kommer det frem at det i 77 kommuner ikke tilbys følgetjeneste til fødende med lang reisevei til fødeinstitusjonen. Etter Helsedirektoratets retningslinjer skal denne tjenesten tilbys fødende med mer enn 90 minutters reisevei. Avisen skriver blant annet følgende: «I VGs kartlegging skriver flere kommuner at de har problemer med å få på plass følgetjenesten, fordi helseforetakene argumenterer med at det er mindre enn 90 minutters reisevei fra kommunesenteret.» Det bør være en selvfølge at fødende som bor mer enn 90 minutter unna fødeinstitusjonen tilbys følgetjeneste – helt uavhengig av hvor kommunesenteret ligger. Praksisen som kommer frem i VGs artikkel tyder på at helseministeren har gitt helseforetakene for stort spillerom i å avgjøre hvilke av kvinnene med lang reisevei som skal få denne tjenesten. Overfor VG uttaler statsråden at «det er behov for å være enda tydeligere overfor helseforetakene», og at helseforetakene i oppdragsdokumentet for 2019 har fått i oppdrag å rapportere om hvordan følgetjenesten er organisert. Spørsmålsstilleren konstaterer at en rapportering om følgetjenesten ikke uten videre vil sikre at tjenesten tilbys til de fødende som har behov for den. Ettersom det allerede nå er påpekt en praksis der helseforetakene nekter følgetjeneste til kvinner som trenger det, bør statsråden gjøre umiddelbare grep for å endre denne praksisen. Vis mer

– Tilliten er tynnslitt

Også Elise Bjørnbekk- Waagen som sitter som representant for Arbeiderpartiet i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, reagerer.

– Nå begynner tilliten til at Høie kan skape en trygg fødselsomsorg å bli tynnslitt.

Hun sier fødselsomsorgen har vært tatt opp gjentatte ganger i Stortinget.

HOLDER IKKE MÅL: Det at man ikke klarer å få på plass en følgetjeneste og jordmødre som jobber på frivillig bases holder ikke mål, mener Elise Bjørbekk-Waage (A) i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Foto: Helse- og omsorgskomiteen

– Vil Bent Høie få på plass en løsning – så får Bent Høie det til. Det handler kun om å ha et ønske og politisk vilje til å gjøre det, sier Bjørnbekk-Waagen.

les også Helseforetakene skal sikre følgetjeneste: Stine (28) mistet en liter blod under fødselen på akuttmottaket

– Har fraskrevet seg ansvar

Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for SV, Sheida Sangtarash, mener i likhet med de øvrige politikerne at Høie fraskriver seg ansvaret sitt.

– Høie har hverken manglet informasjon, varslinger fra fagfolk eller oversikt. Han har bare fraskrevet seg ansvar. Det er en skam at han ikke klarer å sikre at alle kvinner som trenger det får følgetjeneste, sier Sangtarash.

STILLES TIL ANSVAR: Svs helsepolitiske talsperson, Sheida Sangtarash, ber helseminister Bent Høie (avbildet) om å støtte deres forslag om å umiddelbart sikre at gravide som har rett på følgetjeneste får det. Foto: Jørgen Braastad

For store regionale forskjeller

Jordmorforbundet NSF mener landets helsemyndigheter bryter kvinners grunnleggende menneskerettigheter når de ikke ivaretar den forpliktelsen de har til å sikre kvinners og spedbarns liv og helse med en tilfredsstillende fødselsomsorg uavhengig av hvor de bor.

– Situasjonen med manglende følgetjeneste kombinert med at flere har fått lengre reisevei er nå alvorlig. Kvinner i Norge har ikke lenger et likeverdig fødetilbud, slik de har krav på, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF.

Høie: – Bare løgn

Helseministeren avfeier at han har fraskrevet seg noe ansvar, og viser til at antall jordmødre er nær doblet siden 2013, og at har bedt om en kartlegging av følgetjenesten – som VG kom han i forkjøpet på.

– Det er løgn at jeg ikke har lyttet til kvinner og jordmødrene. Da jordmødrene for flere år siden sa det var behov for betydelig flere jordmødre, lyttet regjeringspartiene, sier Høie.

Han legger til:

– Da jordmødrene var bekymret for tilstedeværelse ved fødsel på sykehusene innførte jeg krav om at dette skulle måles og følges. Da de ga beskjed om at de var bekymret for følgetjenesten ba jeg om en kartlegging, sier Høie.

Han viser til at VGs resultater kom før deres egen kartlegging, og at han legger den til grunn når han nå sier at han vil stille krav til at tjenesten bedres.

Sangtarash på sin side sier at Høie sammen med regjeringspartiene har mulighet til å stemme for SVs forslag om å umiddelbart sikre at gravide som har rett til å få følgetjeneste får det.

– Høie må si unnskyld til alle fødekvinner som kjenner på en uro. Nå må vi først løse de umiddelbare problemene med at vi ikke leverer lovpålagte tjenester, og så må vi ha en full gjennomgang av fødselstilbudet i Norge, avslutter Sangtarash.

Publisert: 15.08.19 kl. 12:37