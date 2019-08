FUNNET HER: Ronny Nygård ble funnet død på parkeringsplassen tilhørende Rema1000 på Åsane 1. juni i år. Her er parkeringsplassen fotografert onsdag 22. august. Foto: Bjørn Ekker/VG

Mann siktet for drap på Ronny (43)

BERGEN (VG) En mann i 20-årene ble onsdag pågrepet og siktet for drap på 43 år gamle Ronny Nygård. Politiet fant mannen død på en parkeringsplass 1. juni.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Under en pressekonferanse torsdag kunngjorde politiadvokat Kristine Knutsen-Berge at de mener 43-åringen ble drept, og at en mann i slutten av 20-årene er siktet.

Tidlig lørdag formiddag 1. juni ble Ronny Nygård funnet død på en parkeringsplass tilhørende Rema 1000 i Hesthaugvegen i Åsane.

Politiets undersøkelser viser at mannen var i Bergen sentrum fredag kveld, før han tok en nattbuss fra sentrum 02.43. Han gikk av bussen på Åsane rundt klokken 03.

Funn på stedet gjorde at politiet den gang ikke hadde noe klart svar på hva som hadde skjedd med mannen, og politiet opprettet derfor en undersøkelsessak på dødsfallet. Politiet ba også om tips i saken.

Politiadvokaten sier at de hadde flere vitner inne til avhør rundt to uker etter hendelsen.

– På bakgrunn av forklaringen fikk han endret status underveis. Han ble siktet for uriktig forklaring. Han ble ikke fremstilt for fengsling, men løslatt etter avhør, sier hun.

Gjennom sommeren har politiet gjennomført flere krimtekniske undersøkelser, analyser og avhør. Dette har resultert i at de nå har siktet mannen i 20-årene for drap.

Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld. Det skriver hans forsvarer Einar Råen i en SMS til VG.

Til Dagbladet sier forsvareren at siktede ble avhørt onsdag, og at han sier at han ikke har kjennskap til selve hendelsen. Det er så langt ikke kjent om siktede vil fremstilles for varetektsfengsling torsdag.

Berammingskontoret ved Bergen tingrett hadde rundt 09.30 ikke mottatt varsel fra politiet om noe fengslingsmøte.

VG oppdaterer saken.

GIKK AV BUSSEN HER: Mannen som natt til 1. juni gikk av på busstasjonen på Åsane gikk av bussen her, på Åsane stasjon. Foto: Bjørn Ekker/VG

Publisert: 22.08.19 kl. 09:18 Oppdatert: 22.08.19 kl. 10:17