Mann i 20-årene siktet for drap

BERGEN (VG) En mann i 20-årene ble onsdag pågrepet og siktet for drap.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Vest politidistrikt holder en pressekonferanse om saken på Bergen politihus klokken 10 torsdag. Politiet ønsker ikke å kommentere saken før pressekonferansen, som du kan følge øverst i denne saken.

Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld. Det skriver hans forsvarer Einar Råen i en SMS til VG.

Til Dagbladet sier forsvareren at siktede ble avhørt onsdag, og at han sier at han ikke har kjennskap til selve hendelsen.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 22.08.19 kl. 09:18 Oppdatert: 22.08.19 kl. 09:47