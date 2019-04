TURENTUSIAST: Familiens kontaktperson Stein Tronstad beskriver Eivind Smeland som en livsglad og en turentusiastisk person, med lang erfaring fra fjellheimen. Foto: Stein Tronstad

Eivind Smeland (52) omkom i fallulykken i Lyngen

– Det var ikke noe han heller ville, enn å være i fjellet, sier familiens talsperson Stein Tronstad. Den turglade familiefaren omkom etter et snøskred i Lyngen i Tromsø tirsdag.

Eivind Smeland fra Tromsø omkom i fallulykken på Sultinden i Lyngen i Troms tirsdag. Han var en del av et turfølge på fire, og falt da en skavl knakk, og skavlen utløste et snøskred. Smeland ble 52 år gammel.

Familiens talsperson Stein Tronstad sier det kom som et sjokk da han fikk beskjeden.

– Han var den siste personen jeg hadde sett for meg skulle gå gjennom et skavl. Det var et sjokk. Jeg hadde aldri forestilt meg at det kunne skje.

En erfaren fjellmann

Tronstad forteller at Smeland har vært en markant fjellsports-person og toppturmann i Tromsø gjennom 30 år.

Han har besteget samtlige topper på Lyngenhalvøya, og har også skrevet boken «The Lyngen Alps», sammen med Sjur Nesheim, om fjellene i Lyngen. Smeland har også bakgrunn fra Tromsø alpine redningsgruppe (TAR), som han var en del av til han ble familiefar.

– Hvordan familien har det, kan man vel tenke seg. Han var en familiefar av den typen som brukte mye tid med sine kjære – kone og tre guttunger. Han var ofte på tur med dem alle, minstemann i meis og de to eldste guttene på ski.

– Jeg kjente ham godt selv. Jeg har kjent ham siden 1980-tallet, og han er kanskje den personen som har best erfaring fra fjellene i Lyngen. Han er kanskje ikke den jeg har vært på flest turer med, men alle turene vi har vært på sammen har vært blant de aller mest minneverdige turene, forteller Tronstad.

Vanskelig å forstå

Han beskriver Smeland som en livsglad og en turentusiastisk person, med lang erfaring fra fjellheimen.

– Det var ikke noe han heller ville enn å være i fjellet. Han fordelte tiden med å være sammen med familien og være ute i fjellet, samtidig at han var mye på tur med familien. Jeg overdriver nok ikke når jeg sier at han har vært ute på flere fjellturer i uken i 30 år.

Han sier derfor det er vanskelig å forstå at det var nettopp Eivind som skulle bli borte i fjellet.

– Vi har stått på mange topper sammen og sett andres spor på kanten og latt oss skremme av det. Så er det han som blir lurt.

Publisert: 10.04.19 kl. 18:16