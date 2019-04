INGEN LIV TAPT: Gudvangatunnelen har hatt tre voldsomme vogntogbranner på seks år. Nå vil lastebileierne ha stopp for flere giganttunneler med stigning. Foto: Politiet / NTB scanpix

Skremt av tunnelbranner: Vil stoppe undersjøiske tunneler

Livstruende tunnelbranner gjør at Norges Lastebileier-Forbund vil stoppe nye undersjøiske tunneler, og heller utrede broer og fergeløsninger.

Ett av prosjektene som bør utsettes, er den 16 kilometer lange og 360 meter dype tunnelen som planlegges under Romsdalsfjorden mellom Ålesund og Molde, mener adm.direktør Geir A. Mo i lastebileierforbundet.

Frykter katastrofe

– Disse tunnelene har et enormt katastrofepotensial. På seks år har vi hatt tre potensielle katastrofebranner i 11 kilometer lange Gudvangatunnelen. Vi husker alle også Skatestraumstunellen der 16500 liter bensin eksploderte. Tenk om det var en buss full av barn eller vokse bak den bensinbilen? spør han.

– Vi kan ikke satse på at vi fortsatt har flaks og stole på snarrådige vogntogsjåfører og dyktige redningsmannskap. Vi kan prise oss lykkelige for at disse brannene ikke endte i katastrofe. For branner kommer til å skje igjen, advarer lastebilsjefen.

RØDT ER VEDTATT: Her er de to alternativene for E39 mellom Ålesund og Molde. Veien markert i rødt er vedtatt, og innebærer en 16 km lang undersjøisk tunnel under Romsdalsfjorden. Den blå veien er basert på flytebro og mindre tunneler, og unngår undersjøisk tunnel. Foto: Kart: Romsdalsaksen

I Møre og Romsdal kjempes det for en annen løsning – en indre lei som baserer seg på flytebro, og som unngår lange og dype tunneler. Flere rapporter konkluderer med at denne løsningen blir rimeligere, og kan måle seg med ytre lei med tanke på samfunnsnytte og positive effekter for bo- og arbeidsmarkedet i fylket.

340 mrd. på vei Stortinget har vedtatt å gjøre veien fra Kristiansand til Trondheim – 1100 kilometer – fergefri. Beregninger viste i 2018 at det kan komme på om lag 340 milliarder kroner. Tanken er å fjerne i alt syv fergestrekninger og erstatte dem med fast vei enten i tunnel eller bro. Vis mer vg-expand-down

Heller bygge vei på land

– Det er klart at flere her i forbundet har sans for den løsningen, men poenget er at vi nå ikke tar stilling til hvor veien skal gå. Det tilhører en debatt som må komme senere når begge alternativer er skikkelig utredet. Hvis det kommer opp en broløsning for ytre lei, og vi unngår undersjøisk tunnel, vil det være to mer likeverdige alternativer å velge mellom – noe som er hovedpoenget for NLF.

DYP OG LANG: Den planlagte tunnelen under Romsdalsfjorden vil gå ned til 360 meters dyp og være 16 km lang. Foto: Ill: Statens vegvesen

– I Rogaland er tunnelprosjektet Rogfast – en tunnel til om lag 16 milliarder kroner under Boknafjorden igangsatt. Mener du at dette arbeidet bør stanses?

– Nei, det vil oppfattes som useriøst og bidra til at debatten får feil fokus. Vi konsentrerer oss om prosjekter vi kan gjøre noe med. Vår grunnholdning er at mange av de gigantiske fjordkrysningene på E39 kan utsettes og søkes løst med ferger som går hvert 20. minutt. Da er gjennomsnittlig ventetiden beregnet til å bli 11 minutter, og sjåførene kan i praksis kaste rutetabellen. Pengene som da frigjøres, vil vi foreslå benyttet til oppgradering av elendig vei mellom fjordene våre – og for eksempel mellom Bergen og Gudvangen, hvor Bergen-Voss er en av landets farligste veistrekninger og kåret til Norges verste vei.

Mo peker på kryssing av Sognefjorden som et ekstremt kostbart prosjekt, og andre fjorder som krever undersjøiske tunneler og tunneler med stigning som uheldige:

– De er, i tillegg til å være livsfarlige, også klima- og miljøfiendtlige. Idag finnes fergeløsninger som kan løse dette tilfredsstillende og rimelig, sier Mo.

– Ikke ny behandling

Det er de enkelte fylkene som bestemmer seg for hvilken trasé som skal velges, og deretter bestemmer Stortinget seg for om den valgte veistrekningen skal legges inn i Statens veibyggeprogram – Nasjonal Transportplan. Fylkesordfører Jon Aasen (A) i Møre og Romsdal peker overfor VG på at E39 gjennom fylket er en statlig vei, og at fylkestinget har gjort sine vedtak i saken.

Aasen fremhever at ytre lei med undersjøisk tunnel fyller kravene om større bo- og arbeidsmarked innenfor 45 minutter reisetid mellom Ålesund og Molde.

– Den blir bygget etter de strengeste krav til stigningsforhold og med atskilte løp, sier Aasen.

Toløpstunneler – dyrt og sikkert

– Jeg er svoren tilhenger av toløpstunneler, sier sjefsingeniør Oddvar Kaarmo i Vegdirektoratets seksjon for tunnel, geologi og betong.

– Det er svært kostbart, men tverrløp mellom tunnelene for hver 250. meter gjør at muligheten for å komme fram med redning og til å evakuere blir en helt annen enn i langs ettløpstunneler. Statistikk viser at toløpstunneler er like sikre som tilsvarende vei i dagen, fremholder han.

Han viser til at Norge krevende landskap med fjell og fjorder gjør at vi må tenke annerledes enn for eksempel i nabolandet Danmark:

– Det er deilig å kjøre bil i Danmark uten tunneler og i 130 km/t. Men skal vi oppnå tilsvarende løsninger, vil det i mange landsdeler gjøre at vi må tenke lange broer og lange tunneler - også med noe stigning, påpeker han.

Publisert: 20.04.19 kl. 22:38