JUKS: Falske brudebilder ble brukt for å lure norske myndigheter. Foto: POLITIET

Giftet seg med søsterens kjæreste for å få opphold i Norge

Tre personer må i fengsel etter å ha løyet om sine identiteter og inngått proformaekteskap for å skaffe familiemedlemmer opphold i Norge.

I en dom fra Fredrikstad tingrett fremgår det at to kvinner og en mann er dømt for bevisst å ha hjulpet to familiemedlemmer til ulovlig opphold i Norge. En av de dømte har selv fått ulovlig opphold.

De involverte i saken er to kvinner på 30 og 40 og en mann på 42, der de to sistnevnte er norske statsborgere. Den 30 år gamle kvinnen har vietnamesisk statsborgerskap.

De er alle tre dømt for å ha hjulpet en utlending til ulovlig opphold. Mannen og den 30 år gamle kvinnen inngikk i 2013 proformaekteskap for å få henne inn i landet med grunnlag i familiegjenforening. 30-åringen er søsteren til den 40 år gamle kvinnen, som er mannens kjæreste.

– Disse sakene er ofte svært vanskelige å løse. Dersom man søker familiegjenforening er det ikke noe umiddelbart krav til fingeravtrykk eller DNA, sier politiadvokat John Skarpeid i Øst politidistrikt til VG.

Proformaekteskap er giftermål som inngås med hovedhensikt å gi søkeren oppholdstillatelse. Et slikt giftermål er straffbart for begge ektefellene.

POLITIADVOKAT: John Skarpeid i Øst politidistrikt. Bildet er tatt tidligere. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Ektemann var bror

Den 40 år gamle kvinnen er på sin side dømt for å i 2013 ha inngått et proformaekteskap med sin egen bror, under falsk identitet, for at broren skulle få oppholds- og arbeidstillatelse. Det ble ordnet en falsk vigselsattest i Vietnam , og broren kom til Norge fra Vietnam samme år. Han flyttet i 2015 tilbake til Vietnam.

– De fikk altså inn både kvinnens søster og bror på denne måten. Broren har vært formelt siktet i saken, men vi har ikke hatt kontakt med ham, og det har ikke blitt gjort avhør, forklarer Skarpeid.

Paret har en sønn sammen, men farskapet er i Norge registrert på broren som nå er i Vietnam.

Skarpeid sier at det er for allmennpreventive hensyn at man reagerer så sterkt på å forfalske opplysninger for å slippe inn i landet.

– Saken har uheldige ringvirkninger, da det går ut over barn når foreldre er feilregistrert, sier han.

Arrangerte bryllupsbilder

Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at de siktede har handlet med forsett, og viser til «omfattende bistand for å skaffe en utlending muligheten til varig, ulovlig opphold i riket».

De tre har nektet straffskyld hele veien, inntil en uke før saken skulle opp i tingretten, da de tilsto. De er alle dømt til 90 dager ubetinget fengsel, men for 30-åringen blir halve straffen gjort betinget.

Skarpeid sier at etterforskningen har gått over lang tid, og at politiet blant annet trålte Facebook-sider og foretok hjemmebesøk for å få dokumentert relasjoner og de faktiske forholdene.

Blant annet tok den 30-årige kvinnen og mannen falske bryllupsbilder for å kunne legge ved søknaden.

Også den 40-årige kvinnen hadde blant annet fått arrangert bryllupsbilder sammen med broren i Vietnam, som en del av dokumentasjonen på giftermålet. Da politiet ransaket kvinnens bolig i Norge, fant de imidlertid fotoalbum med bryllupsbilder av kvinnen sammen med sin egentlig kjæreste.

Den 30-årige kvinnen har også fått en sønn mens hun har oppholdt seg i Norge, og mottatt over en million kroner i trygdeytelser.

– Det er et tema om hun har rett til dette når hun opprinnelig kom hit på gale premisser, sier politiadvokaten.

Betenkningstid på anken

VG har vært i kontakt med forsvarerne til de to kvinnene.

Elna Kristin Holt, som forsvarer 40-åringen, forteller at hennes klient har tatt betenkningstid hva gjelder anke. Holt vektlegger at saken er av langt mindre straffverdige forhold enn alvorlige menneskesmuglingssaker med økonomisk vinning som formål.

– For min klients vedkommende er utlendingen som kom ulovlig til Norge, reist tilbake til sitt hjemland.

Forsvarer for 30-åringen, Vigdis Brandstorp, sier overfor VG at hun ikke har kommentarer ut over det som står i dommen.

Advokaten til den 42-årige mannen, Lars Dahlback, har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag.

Ingen oversikt over mørketall

VG har vært i kontakt med Utlendingsdirektoratet , som ikke kan kommentere saken direkte på grunn av taushetsplikt.

På generelt grunnlag vil ulovlig opphold på bakgrunn av proformaekteskap føre til at fornyet oppholdstillatelse blir avslått og at tidligere oppholdstillatelser blir tilbakekalt, skriver UDI i en epost til VG.

I tillegg blir søkeren normalt utvist fra Norge med et innreiseforbud til Schengenområdet.

– For barnet sin del så blir det et spørsmål om dette fyller vilkårene for opphold i Norge på et annet grunnlag enn familiegjenforening med mor. Det mest aktuelle alternativet vil være om barnet kan få familiegjenforening med far, skriver Rolf Henry Anthonisen, underdirektør i område familiegjenforening i UDI.

UDI forteller at man avviser rundt 60 søknader i året, på bakgrunn av at de mener hovedformålet med ekteskapet er å sikre søkeren en oppholdstillatelse i Norge.

– I tillegg avslås det en del søknader i EØS-porteføljen med denne begrunnelsen, og vi tilbakekaller flere oppholdstillatelser i året som følge av dette. Det vil likevel være slik at vi ikke oppdager alle saker, og hvor mange saker vi ikke oppdager, er vanskelig å anslå, skriver Anthonisen.

I en rapport bestilt av UDI i 2010 antydes det at det ikke er store mørketall for proformaekteskap som aldri avdekkes, men det vises samtidig til at påstanden ikke har vitenskapelig grunnlag.

Publisert: 09.04.19 kl. 18:30