ANGRER: Erling Havnå sier han angrer på at han ble med på Nokas-ranet. Fredag er det 15 år siden ranet skjedde.

15 år siden Nokas-ranet: – Glad vi ble tatt

Erling Havnå ble dømt til 16 års fengsel for sin rolle i Nokas-ranet. 15 år etter ranet sier han at han er glad for at politiet gjorde alt for å ta dem.

– Jeg følte det var kjipt der og da, men sett i ettertid er jeg glad for at politiet satte så enormt med ressurser inn på å oppklare Nokas-ranet, sier Havnå til NRK.

Ranerne fikk med seg 57,4 millioner kroner i norgeshistoriens største ran 5. april 2004, og politimannen Arne Sigve Klungland ble drept.

15 menn ble til slutt dømt til fengsel mellom tre og 18 år for å ha deltatt eller medvirket til ranet. Hovedmannen David Toska ble dømt til 18 års fengsel, Kjell Alrich Schumann til 16 års forvaring med en minstetid på 10 år, og Erling Havnå til 16 års fengsel.

HOVEDMANNEN: David Toska i retten i 2007. Foto: Åge Pedersen

Av de dømte er det nå kun Metkel N. Betew som fortsatt sitter fengslet. Han ble opprinnelig dømt til 16 års forvaring med en minstetid på 10 år, men ble gjeninnsatt i forvaring og sitter fortsatt bak lås og slå.

Erling Havnå sier at han angrer på at han ble med.

– Men jeg kan ikke gå rundt resten av livet og være bitter over alt jeg ødela for meg selv og andre. I dag er slike Ville Vesten-ran langt på vei historie. Nå er det på nettet det skjer, mener han.

Publisert: 05.04.19 kl. 09:41