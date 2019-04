MYE ØL: Svensken som ble stoppet med all denne drikken påsto han ikke hadde planer om å selge det i Norge. Foto: Tolletaten

Svenske (28) smuglet 1188 liter øl til Norge

Tollvesenet i Kongsvinger stoppet søndag en svensk person (28) med 150 brett øl i bagasjen.

Mindre enn 10 minutter siden







Det er ikke hver dag tollbeslag når disse mengdene, kan seksjonssjef for Tolletaten i Kongsvinger , Morten Nystuen, opplyse om.

– Vi har vel cirka et sånt beslag i måneden i Kongsvingerområdet. De fleste er fra Norge, Sverige og østeuropeiske land, sier han til VG.

Han er veldig fornøyd med at de fikk stoppet denne smugleren. Et slikt beslag utgjør nemlig en stor del av totalbeslaget over et år.

– I vårt grenseområde ligger vi på rundt 70 til 80 tusen liter ulovlig alkohol i året.

les også Norsk politi bidro i aksjon som felte polsk narkoliga

Seksjonssjefen beskriver jobben deres som et samfunnsbeskyttelses-oppdrag.

– Vi er veldig glade for å stoppe dette. Smuglerne selger til hvem de vil, for eksempel til tolvåringer.

At de smugler øl er for så vidt ikke like ille som andre typer alkohol forklarer Nystuen. Han minner om at smuglersprit drepte 18 personer i 2001.

– Som regel er det store smuglerligaer som står bak, men vi vet ikke sikkert med akkurat denne personen.

Hva personen skulle med ølen er heller ikke helt sikkert.

– Han sa han ikke hadde noen plan, men det var ikke planen å selge det i Norge.

– Tror dere på dette?

– Nei, det tror vi på ingen måte på.

Publisert: 08.04.19 kl. 17:02