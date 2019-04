SPEKTAKULÆRT: Naturfotografen var en av flere som observerte fenomenet rakettene fra Andøya skapte. Bildet er tatt fra Henningsvær i Lofoten. Foto: Jelle Dobma

Skjøt opp raketter fra Andøya - sett over store deler av Nord-Norge

Politiet ble nedringt av folk som angivelig hadde sett nødbluss. Men det dreide seg i realiteten om en rakettoppskyting fra Andøya Space Center.

Troms politidistrikt har i natt mottatt flere telefoner fra folk som angivelig hadde observert nødbluss i området ved Vikran og Karlsøy i Troms.

Men det dreide seg i realiteten om en prøveskyting av raketter fra Andøya rakettskytefelt.

– Dette er to trefningsraketter som vi skjøt opp med to minutters mellom. Hver av rakettene hadde 24 ampuller om bord med fyrverkeristoff. De ble skutt litt over 300 kilometer i atmosfæren fra bakken, sier Benny Lysfjord ved Andøya Space Center.

VG har fått tips om fenomenet rakettene skapte fra Lofoten til Alta.

- Når det skytes opp sånn i mørket, vil man se det på lang, lang avstand, fortalte operasjonsleder Kåre Munkevold i Troms politidistrikt til VG.

