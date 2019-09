VANNET STENGTE VEIEN: E39 ved Jølster i Sogn og Fjordane var stengt en periode på grunn av uværet, da Årsethelva flommet over. Foto: VG-tipser

Vind, flom og veltede trær skaper trøbbel i Sør-Norge

En rekke veltede trær gir begrenset fremkommelighet og strømbrudd i Agder. I Stryn flommer flere elver over, mens det fremdeles er mange stengte veier på Vestlandet. Meteorologene sier likevel at det verste uværet nå er over.

SISTE: Flere elver i Stryn flommer over, og gjør at fire fylkesveier i området stenges på grunn av fare for flom og ras: Fylkesvei 60 mellom Byrkjelo og Stry, fylkesvei 724 mellom Olden og Briksdalen, fylkesvei 723 i Lodalen og fylkesvei 722 Storesund-Flo ble alle stengt søndag kveld, ifølge Vegtrafikksentralen vest.

Politiet starter evakuering i området.

– Det er snakk om 40 hus i området, vi har fortsatt ikke tatt stilling til hvor mange som må evakueres, seier Per Algerøy i Vest Politidstrikt til NRK.

Også flytrafikken er rammet av stormen. Widerøe har innstilt flere avganger fra Førde lufthavn. Fly på vei til Førde har blitt omdirigert til andre lufthavner. Heller ikke rundt Florø lufthavn eller Ørsta/Volda lufthavn har flytrafikken gått som normalt, skriver Firda.

Stigende vannføring

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kom i 21-tiden søndag kveld med en statusoppdatering fra flom- og jordskredvarslingen.

Der forteller vakthavende flomvarsler, Anne Fleig, at flomtoppen på Vestlandet ikke er nådd ennå.

– Vannføringene i større vassdrag er fortsatt stigende og det er flomvannføringer på oransje nivå flere steder, som i Jølstra (Brulandsfoss) og Holsenvatn i Førde i Sogn og Fjordane, og i Vosso (Bulken, Vangsvatnet), samt i Kinso (Hølen) ved Lofthus i Hordaland, sier hun.

– Vi venter at vannføringen i de fleste vassdragene på Sør-Vestlandet vil kulminere i løpet av natten. Nord på Vestlandet, hvor det er ventet mest regn i dag, kan vannføringen holde seg på flomnivå også gjennom natten, og vi forventer kulminasjon i de større vassdragene i løpet av dagen i morgen.

Mange mistet strømmen

Søndag ettermiddag er 2256 kunder hos Agder Energi uten strøm - hovedsakelig øst i Agder.

– Problemene med strømforsyningen begynte så smått i går kveld, og tiltok utover natten og dagen i dag. Det er trær som blåser over linjene slik at de kortslutter, sier Nils Tore Augland, pressevakt i Agder Energi til VG.

Han opplyser at energiselskapet nå har montører som er ute og retter opp i feilene.

– Det blåser fortsatt godt, så vi følger løpende med på utviklingen i været. Men vi forsøker å rette opp så fort vi kan, sier Augland.

I Arendals-området er 1994 kunder berørt. Energiselskapet melder at det er uvisst når de får strømmen tilbake.

– Det er trær som har blåst over linjen som er problemet. Dette har forårsaket brudd på linjene. Vi driver feilrettingsarbeid kontinuerlig, og forsøker nå å begrense feilen, sier Augland.

Merdø utenfor Arendal har vært uten strøm i 12 timer. Augland sier arbeidet med å gi kundene tilbake strømmen, vil gå fortere dersom vinden avtar.

Rett før klokken 23 søndag kveld, er over hundre kunder fortsatt uten strøm.

Bø i Telemark uten strøm

Også i Telemark skaper stormen problemer:

3500 kunder i Bø var uten strøm søndag ettermiddag. Et større tre har falt over Eika koblingsstasjon, og har gjort at 3500 kunder er uten strøm i Bø i Telemark.

– Vi jobber nå på spreng for å få kundene inn igjen, sier Jon Arne Mørch Jonassen, administrerende direktør i Midt-Telemark Energi til VG.

– Hvor ofte blir strømmen til så mange kunder slått ut samtidig?

– Det skjer fra tid til annen når vi har slik ekstremvær. Denne gangen ble vi rammet i et vitalt punkt, så heldigvis er det sjelden at det skjer, sier Jonassen.

Rett etter klokken ni søndag kveld kom strømmen tilbake til Bø. Kunder på Reshjemheia var fortsatt uten strøm.

Også lenger sør i Telemark er det problemer: Hos Skagerak energi var over 200 kunder uten strøm søndag ettermiddag, meldte selskapet på sine nettsider. Rundt halv ti søndag kveld, sto kun et fåtall kunder uten tilgang på strøm, ifølge Skagerak energis nettsider.

Flere steder i landet har uværet ført til stengte veier. Blant annet i Sogn og Fjordane, som bildet øverst i saken viser.

Vinden avtar

Vakthavende meteorolog Bente Wahl i Meteorologisk Institutt sier til VG at den største dramatikken er over for både Vestlandet og resten av Sør-Norge sin del.

– Uværet som har herjet var jo et stormsenter som kom over Atlanterhavet, og som nå er i ferd med å svekkes. Dermed blir det mindre vind og nedbør om bare noen få timer nå, sier hun i 16.30-tiden søndag, sier Wahl til VG.

Hun forteller at den kraftigste vinden allerede har vært på Vestlandet, og at denne nå vil minke.

– Østafjells vil det nok fortsette litt til, og da særlig i Agder, Telemark og Buskerud, men utover kvelden begynner det sakte men sikkert å avta også her.

Farevarselet på oransje nivå på vindkast i Agder og Telemark fra Meteorologisk

institutt ble avsluttet i ti-tiden søndag kveld.

Opprettholder farevarsler

Wahl understreker at farevarslene som har blitt sendt ut fortsatt gjelder, og at det fortsatt vil være mye vind oppe på fjellet utover kvelden, med snø og dårlige kjøreforhold.

– Lavtrykket som nå forlater Vestlandet vil ifølge statsmeteorologen dreie over mot nordvest, og heller treffe Møre og Romsdal og Trøndelag. Det betyr imidlertid ikke at Vestlandet får strålende sol de neste dagene: I morgen kommer det nye byger inn på Vestlandet, så de vil fortsatt få en del nedbør, sier Wahl.

Her har det veltet trær

Veltede trær skaper også problemer i trafikken sør i landet.

På fylkesvei 453 på strekningen mellom Hunsfoss og Ryen, er hele veien sperret av et tre. Ellers er en rekke veier delvis sperret av trevelt - men fortsatt åpne for trafikk.

Ifølge politiet i Agder har det veltet tre ut over disse veiene:

Et tre har blåst ned på E18 sør for den gamle bomstasjonen retning vest.

Et tre har blåst ned ved Store Solåsen.

Et tre har blåst over fylkesvei 416/Risørveien ved Hjembu.

Et tre har blåst over ende og dekker delvis veibanen på E18 retning vestover.

Et tre har blåst over fylkesvei 3548 før Hammeren.

Et tre har falt over fylkesvei 3486 mellom Amtmannssvingen og Fosstveit.

To-tre trær har falt over fylkesvei 3738 ved Kleivene.

På E39 ved Lenesfjorden sperrer en lyktestolpe deler av veibanen.

Ved Søndeled skole sperrer et tre veien.

Mange hendelser

– Det ramler ned trær og gjør at veier er delvis stengt. Men fremkommeligheten er god, sier Audun Eide, operasjonsleder i Agder politidistrikt, til VG.

Vegtrafikksentralen sør sier de nå får inn meldinger om trær i veibanen på en rekke veier.

– Det er fryktelig mange hendelser på trær, på småveiene er det mange veier som er delvis sperret. Det er stort sett redusert fremkommelighet på veiene, men vi får inn nye meldinger hele tiden, sier trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Sør, Ole Martin Kjeldsen til VG.

Han sier at Statens vegvesen prioriterer å rydde opp på europaveier først, deretter riksveier og fylkesveier.

Stengte veier

Stormen gir fortsatt flere stengte veier i Sør-Norge, ifølge Vegtrafikksentralen:

Møre og Romsdal:

Fylkesvei 63 Trollstigen er stengt – trolig helt frem til mandag.

Fylkesvei 63 mellom Geiranger og Langvatn er stengt på grunn av dårlige værforhold. Denne åpner heller ikke før tidligst mandag.

Oppland:

Fylkesvei 258 Gamle Strynefjellsvei er stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold.

Sogn og Fjordane:

E16 ved Bolstadøyri er åpen med manuell dirigering og ledebil, men kan bli stengt på kort varsel.

Fylkesvei 541, fergesambandet Buavåg-Langevåg er innstilt på grunn av uvær.

Fylkesvei 8 ved Åkre er stengt på grunn av fare for ras. Omkjøring via fylkesvei 92.

Fylkesvei 609 mellom Askvoll og Førde er stengt på grunn av fare for ras.

Fjellovergangen over Sognefjellet er stengt.

Fylkesvei 258 Gamle Strynefjellsvegen er stengt.

Fylkesvei 92 mellom Arnafjord og Vik er stengt. Ny vurdering mandag morgen.

Fylkesvei 606 fergestrekningen Losna-Krakhella er innstilt.

Fergesambandet E39 Anda-Lote er stengt på grunn av uvær.

Fylkesvei 724 Olden-Innvik, mellom Byrkjelo og Stryn er stengt på grunn av fare for ras.

Fylkesvei 723 Lodalen er stengt på grunn av fare for flom og ras

Fylkesvei 722 Storesund-Flo er stengt på grunn av fare for flom og ras.

