TILTALT: Bedriftseieren er tiltalt for å begått seksuelle handlinger mot en rekke unge gutter. Her er mannen avbildet, angivelig på starten av 90-tallet, i et tilsynelatende festlig lag. Foto: Privat

Bedriftseier tiltalt for overgrep: Mener seg utsatt for organiserte løgner

NARVIK (VG) Et titalls menn hevder bedriftseieren utsatte dem for seksuelle tilnærmelser da de var barn. Heksejakt og løgner, sier tiltalte.

En bedriftseier i 60-årene fra nordlandskommunen Tjeldsund er tiltalt for å ha forgrepet seg mot åtte unge gutter over en femårsperiode – i svømmehallen, i bilen og i bedriftslokalene.

I disse dager går rettssaken for Ofoten tingrett i Narvik, hvor tiltalte møtte på en av de fornærmede i gangen utenfor rettssalen.

– Han sier til meg at han er lei seg. «Skjønner du det?» Jeg svarer at jeg kan forstå hans situasjon, sa en av de fornærmede i retten.

– Jeg har tenkt masse på ungdommene som må møte her. Derfor sa jeg «at jeg er lei meg for at du må være her». Det burde jeg kanskje ikke ha gjort, men det ble bare sånn automatisk, sa tiltalte under sin forklaring.

– Jeg vet ikke om han virkelig er lei seg, eller om han bare er lei seg for at han ble tatt, sa fornærmede.

«Alle kjenner alle»

Mellom 30 og 40 personer ble registrert som fornærmet i saken. Alle har tilknytning til Tjeldsund, som har om lag 1260 innbyggere.

Mange saker ble så henlagt på grunn av foreldelse eller manglende bevis.

Åtte fornærmede har vitnet mot bedriftseieren under rettssaken. Tiltalen som lyder på seksuelle handlinger og et tilfelle av seksuell omgang, strekker seg over fem år fra juli 2012 til høsten 2017.

Tiltalepunktene beskriver i hovedsak beføling og klyping av seksuell karakter, men også onanering.

De fornærmede og tiltalte kommer fra et lite lokalmiljø, hvor «alle kjenner alle». Tiltalte beskrev at han hadde hatt et nært, vennskapelig forhold til flere av dem.

SVØMMEHALL: Denne svømmehallen i Tjeldsund skal ifølge påtalemyndigheten være et av åstedene. Foto: Frode Hansen

– Heksejakt

Etter at mannen ble pågrepet, skrev VG en lengre reportasje hvor Terje Andreassen fortalte at han slo overgrepsalarm allerede i 1999, men at saken ble henlagt. 18 år etter ble den daværende bedriftseieren pågrepet for nyere forhold.

Mannen nekter for å ha begått seksuelle handlinger mot noen gutter under 16 år. Han føler seg utsatt for en «heksejakt», fortalte han. Et vitne hevder derimot at mannen skal ha kommet med innrømmelser i saken overfor en nærstående.

– Jeg har jo tydeligvis mine pek mot andres kropper som jeg absolutt ikke burde ha. Det har jeg skjønt. Men jeg vil presisere at det ikke ligger noen seksuelle baktanker her, sa mannen, som fortalte åpent om et tilfelle han angrer på:

– Jeg har onanert i lag med en 16-åring, etter forslag fra ham, sa mannen.

Det var noe han aldri skulle gjøre igjen, hevdet han.

– Det ga meg ingenting. Det var tragisk. Det eneste jeg fikk var dårlig samvittighet, sa mannen, som forklarte politisaken har oppløst livet hans og at han har mistet samboeren.

– Han har blitt utfryst i bygda. Han kan ikke vise seg offentlig, sa forsvarer Erling Malm til VG.

Forsvarer: Erling Malm, her avbildet i Narvik sentrum, forsvarer mannen i 60-årene. Foto: Odin Jæger

– Det er organisert

Aktor Siv Remen spurte om tiltalte kunne komme på hendelser som kunne ha blitt misforstått av de fornærmede.

– Jeg tenker hva på som har skjedd og hvorfor. Jeg vet ikke, men det må ha skjedd noe mellom oss som vi har tolket på helt forskjellige måter, svarte mannen.

– Har du gjort det noen tanker om hvorfor det ble sånn?

– Ja, at det er noen som har laget dette til. Det er organisert. Det er så rart at alle avhørene er likedan. Fra 40 år siden, til nå. Avhørene er så like.

– Hvem mener du har iscenesatt dette?

– Nei, det vet jeg egentlig ikke. Jeg vet jo hvem som begynte. At de har skrevet lister og ringt rundt, sier mannen, som brukte mye av sin forklaring på å tilbakevise eller benekte detaljerte forklaringer fra de fornærmede.

TJELDSUND: De angivelige overgrepene skal ha funnet sted her i Tjeldsund kommune i Nordland. Foto: Frode Hansen

– Det stemmer ikke.

– Det har aldri skjedd.

– Jeg har aldri sagt noe sånt.

– Du kunne ha vært bestefaren til disse. Hva har du tenkt om den rollen du hadde overfor disse guttene? spurte aktor.

– Det burde jeg kanskje tenkt mer på. Men jeg tenkte ikke over det, forklarte mannen.

EN REKKE VARSLET: Mellom 30–40 personer ble registrert som fornærmede i saken, hvor alle de fornærmede har en tilknytning til Tjelsund kommune. Foto: Christina Quist

– Løgner

I november 2017 opplyste politiet at mannen i 60-årene var pågrepet og mistenkt for å ha forgrepet seg på barn i Tjeldsund kommune siden 1970-tallet og helt frem til pågripelsen.

Etter å ha blitt løslatt fra varetekt, opplevde tiltalte det han beskrives som en svært tung tid.

– Så kommer alle beskyldningene og løgnene jeg har blitt utsatt for, sa mannen.

Den fornærmede som traff på bedriftseieren utenfor rettssalen, opplevde de seksuelle handlingene som uforståelige som ung gutt.

– Jeg ble paff.

– I dag ... hvis kunne jeg gått tilbake og bedt ham stoppe, så hadde jeg veldig gjerne gjort det. Jeg angrer på at jeg ikke ga andre en heads-up på hvordan han var, fortalte fornærmede.

Publisert: 25.09.19 kl. 07:40







