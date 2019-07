Himmelshow over Sør-Amerika

Tusenvis av skuelystne fulgte månen som gled inn foran solen og forvandlet dag til natt i Chile og Argentina. Solsystemets mest spektakulære fenomener viste seg i Sør-Amerika i går ettermiddag. Den totale solformørkelse.

Solformørkelse inntreffer i snitt på det samme stedet med 400 års mellomrom. I går var det Søramerikanske kontinent sin tur.

Med start i Stillehavet, skar det mørke båndet seg gjennom Chile og Argentina.

NOEN KORTE MINUTTER: Sola ser ut som en svart skive når månen glir inn foran den. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

Først traff den øya Oeno i Stillehavet, før den rakk Chiles kyst og byen La Serena klokken med 16.38 lokal tid.

Nord-Chile som er kjent for sitt klare himmel, mørke og mange observatorier med kraftige teleskoper, er den perfekte skueplassen for interesserte. Folk strømmet til. Billetter til to dollar, for en plass på et av observatoriene i Atacam-ørkenen, ble revet bort på kort tid.

Visepresident i Giant Magellan Telescope (GMT), Doktor McCarthy, var en av dem som opplevde solformørkelsen og beskriver den for BBC News i lyriske ordelag:

– Himmelens blåfarge blir dypere og dypere, skyggene forandrer seg og verden vaskes ut.



Lenge til neste gang

Noen hadde med seg kikkerter med beskyttelse. Beskyttelsesbriller er nødvendig når den tynne halvbuen av Sola igjen titter frem fra mørket. Lyset er 10 000 ganger sterkere enn lyset fra en fullmåne, og kan gi varige øyenskader.

Solformørkelsen skjer når månen passerer mellom solen og jorden slik at solen dekkes helt eller delvis. At nettopp månen kan dekke for månen er en kosmisk tilfeldighet. Solens diameter er langt større enn Månens, men avstanden er også større. Det er dette som gjør at det fra Jorda ser ut som Sola og Månen har samme størrelse.

Les også om solformørkelsen i Norge

Etter å ha krysset Andesfjellene fikk de siste skuelystne i Buenos Aires oppleve formørkelsen før solnedgangen. Ferden fra Chile til den rakk Rio Cuarto i Argentina tok 4 minutter.

På grunn av jordens rotasjon vil solformørkelsen vare kort tid på hvert sted, men skyggene beveger seg hundrevis av kilometer. Større områder i Peru, Ecuador, Parguay, Bolivia, Uruguay, Brasil, Venezuela og Panama opplevde i korte blink mørket.

I teorien kan en solformørkelse betraktes fra Jorda i opptil 7 minutter og 32 sekunder. Den neste solformørkelsen på over syv minutter finner sted over Stillehavet i år 2050, skriver Illustrert Vitenskap.

Skandinavia får ikke oppleve den totale solformørkelsen før 2126.

Her er Nasas liste over fremtidige formørkelser.



Publisert: 03.07.19 kl. 12:55