Høyre støtter Oslopakke 3 etter tunnelgjennomslag

Timer før kveldens votering, varsler Arbeiderpartiet, Høyre, MDG, SV, KrF og Venstre at de er enige om finansiering og fremdrift for Oslopakke 3-prosjektene.

– Da vi forhandlet behandlet saken for en uke siden mente vi at vi ikke kunne stemme for fordi Røatunnelen var tatt ut. Det var uakseptabelt for oss, sier Eirik Lae Solberg i Høyre til VG.

Det er nå sikret 175 millioner kroner til planlegging og oppstart av Røatunnelen. Anleggsstart er planlagt til 2022.

– Det har vært avgjørende for Høyre. På den måten har vi fulgt opp avtalepunktet om Røatunnel og samtidig fulgt opp den satsingen vi har hatt på kollektivtrafikk i mange år, sier Lae Solberg.

Voteringen kommer formelt til å skje i 21-tiden.

– Vi er glade for at det fortsatt er et bredt flertall for bompengesystemet i Oslo. Det er bra for byen, fordi det gir penger til viktige kollektiv- og sykkelinvesteringer, bedre luft, mindre kø og tryggere skoleveier, sier Arild Hermstad, byråd for miljø og samferdsel (MDG) i partienes felles pressemelding.

UENIG: Frp-profil Carl I. Hagen vil ikke stemme for handlingsprogrammet for Oslopakke 3. Foto: Frode Hansen, VG

– Vår gruppe er uenig og vil stemme imot, sier Carl I. Hagen (Frp) til VG, og utdyper:

– Vi mener at Staten bør gå inn med mer penger og at vi kan finansiere disse prosjektene over oljefondet, som er blitt mye større enn noen kunne drømt om for bare fem år siden.

Han sier at det er fint at partiene som nå har varslet en enighet har funnet løsninger seg imellom.

– Men de partiene du nevner er for å flå bilistene. 98 prosent av det Oslobilistene betaler i bompenger går til andre ting, som sykkelvei og kollektivtilbud, hevder han.

Hagen har selv stilt flere forslag som skal behandles av bystyret onsdag kveld. Han vil skru av bomstasjonene 1. juli, innføre folkeavstemning om bompenger på valgdagen og slette bompengegjeld.

– Tror du disse forslagene har bedre eller dårligere sjanse i lys av enigheten mellom de andre partiene?

– Jeg tror de har like dårlig sjanse som før, men man fremmer egen politikk gjennom forslag og det er det vi gjør her, sier Hagen.

