Dobbeltdrapet på Sotra: – Han har det veldig vanskelig

SOTRA (VG) Det avdøde ekteparets nærmeste nabo, Trygve Hellesen, forteller at sønnen hans var hjemme drapsnatten og at han hørte lyder og bråk fra nabohuset.

Oppdatert nå nettopp







Da den 40 år gamle mannen lørdag ble fremstilt for varetektsfengsling ba politiadvokat May-Britt Erstad om fire ukers varetektsfengsel med brev- og besøksforbud.

– Vi mener det er fare for at han forspiller bevis, for gjentakelse og at det vil være støtende for allmennheten å løslate ham nå, sier Erstad til VG.

Bakgrunn: Mann (40) siktet for drap på foreldrene

Forsvarer Fredrik Verling ønsker ikke å kommentere hvordan hans klient stiller seg til siktelsen. Han ønsker heller ikke si noe om hva slags behandling han har fått før og etter drapet.

– Det var svært krevende for han å møte i retten. Han har det veldig vanskelig, sier Verling til VG.

Han ble etter avhøret hos politiet torsdag overtatt av helsevesenet. Personer med kjennskap til familien opplyser til Bergens Tidende at den drapssiktede mannen skal ha slitt med psykisk sykdom i flere år.

ÅSTED: Politiet rykket ut til boligen på Sotra torsdag ettermiddag. Foto: Richard Halland / NTB scanpix

Passerte huset flere ganger

Fredag fortalte politiet at ekteparet i 60-årene trolig ble drept i løpet av natt til torsdag, altså over et halvt døgn før politiet rykket ut til adressen.

VG har snakket med en mann som sier at han var venn med den avdøde kvinnen. Han ønsker ikke navnet sitt på trykk. Daglig passerer han parets bolig, som ligger langs en hovedvei, på vei til og fra sitt eget hjem. Torsdag, før det ble kjent at de to var drept, gikk han forbi huset flere ganger.

Første gang var ved 8-tiden om morgenen torsdag, da mener han at lysene i huset var slukket.

Rundt klokken 12.30 passerte han boligen på nytt og observerte en person som satt i en stol utenfor huset. Det er en avstand på rundt 80 meter fra veien til husveggen, så han er ikke sikker på hvem som satt der. Han forteller at den avdøde kvinnen ofte pleide å sitte der, men han er sikker på at det ikke var henne.

– Huset var like mørkt som om morgenen, sier han.

Han sier at det å tenke på at ekteparet da lå der døde, er «helt jævlig».

Den siste gangen han passerte adressen var rundt 18.30. Da var utrykningskjøretøy fra både politi og ambulanse på stedet. Politiet hadde satt opp sperrebånd 8–10 meter fra huset.

– En politimann kom bort til meg og spurte om det gikk greit for meg å kjøre videre. Han må ha sett at jeg var preget, forteller mannen.

les også Dobbeltdrapet på Sotra: Siktede overtatt av helsevesenet

– Omsorgsfull og positiv

Den samme mannen sier at han møtte den avdøde kvinnen dagen før drapet. Han beskriver henne som en viljesterk, positiv og omsorgsfull person, og trekker fram at hun var flink til både å synge og å spille piano.

Ifølge mannen hadde hun ved et par anledninger fortalt om situasjonen med sønnen. Han fikk inntrykk av at det hadde vært vanskeligere den siste tiden.

les også Nabo til drept ektepar avbrøt fjelltur etter dødsbudskapet: – Helt grusomt

– Hørte mye bråk

Det avdøde ekteparets nærmeste nabo, Trygve Hellesen, forteller at sønnen hans var hjemme drapsnatten og at han hørte lyder fra nabohuset.

– Han hørte mye bråk. Det var en slags roping som senere gikk over til å bli hissig snakking. Han trodde først det var noen som var på fylla, men i etterkant koblet han det til drapet, sier naboen.

Sønnen har vært avhørt av politiet.

Hellesen forteller at siktede flyttet inn til foreldrene i høst, og at han har sett mannen jevnlig siden det.

– Jeg har møtt han mange ganger. Han er en snill og rolig fyr. Derfor er dette helt uforståelig, fortsetter han.

Publisert: 29.06.19 kl. 14:29 Oppdatert: 29.06.19 kl. 14:41